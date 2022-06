Como superares os teus maiores medos, segundo o autor Lewis Howes

Uma grande parte do nosso conhecimento foi-nos transmitida na escola, mas sabes qual é um tópico importante que o programa de estudos provavelmente não cobriu? Como lidar com os nossos sentimentos. Por isso, quando passamos por coisas realmente difíceis na vida (no caso do Lewis Howes, estas coisas difíceis incluíram abuso sexual, um irmão preso e uma lesão que pôs fim à sua carreira profissional no futebol), não sabemos como enfrentar a situação, muito menos como superá-la e crescer. Depois de se lamentar durante algum tempo no sofá da irmã, o Howes decidiu enfrentar os seus maiores medos (os sentimentos acima mencionados) e expor-se. Atualmente anfitrião de um podcast popular, autor de sucesso, business coach e jogador de andebol pela seleção dos EUA, a missão do Howes é ajudar os outros a encontrarem a grandeza confrontando o que temem. Neste episódio, o homem dos sete ofícios abre-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, sobre como alcançou a saúde mental e física superando a vergonha e uma crise de identidade, e como confiar nos seus mentores o transformou num "atleta da vida". Os seus conselhos para criar uma lista de medos, deixar para trás máscaras de personalidade (reservou algumas palavras poderosas sobre este tema para todos os ouvintes masculinos) e começar a pensar de forma exponencial podem ajudar-nos a todos a traçar o nosso próprio caminho rumo à inteligência emocional. Mais vale tarde do que nunca.