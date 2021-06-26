Como superares os teus maiores medos, segundo o autor Lewis Howes

Podcast Trained: como ser destemido com o Lewis Howes
Orientação
A maior vitória deste atleta aconteceu fora de campo, quando percebeu que tinha o poder de moldar o seu próprio futuro. Agora, está a ajudar outras pessoas a fazer o mesmo.
"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Uma grande parte do nosso conhecimento foi-nos transmitida na escola, mas sabes qual é um tópico importante que o programa de estudos provavelmente não cobriu? Como lidar com os nossos sentimentos. Por isso, quando passamos por coisas realmente difíceis na vida (no caso do Lewis Howes, estas coisas difíceis incluíram abuso sexual, um irmão preso e uma lesão que pôs fim à sua carreira profissional no futebol), não sabemos como enfrentar a situação, muito menos como superá-la e crescer. Depois de se lamentar durante algum tempo no sofá da irmã, o Howes decidiu enfrentar os seus maiores medos (os sentimentos acima mencionados) e expor-se. Atualmente anfitrião de um podcast popular, autor de sucesso, business coach e jogador de andebol pela seleção dos EUA, a missão do Howes é ajudar os outros a encontrarem a grandeza confrontando o que temem. Neste episódio, o homem dos sete ofícios abre-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, sobre como alcançou a saúde mental e física superando a vergonha e uma crise de identidade, e como confiar nos seus mentores o transformou num "atleta da vida". Os seus conselhos para criar uma lista de medos, deixar para trás máscaras de personalidade (reservou algumas palavras poderosas sobre este tema para todos os ouvintes masculinos) e começar a pensar de forma exponencial podem ajudar-nos a todos a traçar o nosso próprio caminho rumo à inteligência emocional. Mais vale tarde do que nunca.
"Enfrenta o medo até ele desaparecer."
Lewis Howes
Autor do The School of Greatness, orador principal e atleta da seleção nacional masculina de andebol dos EUA
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação e sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Flaherty para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.