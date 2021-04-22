Como os atletas podem recorrer ao desporto para fazer o luto depois de perderem um ente querido

Pergunta ao teu treinador: "Como posso continuar a jogar apesar de sentir uma dor profunda?"
Orientação
A Adia Barnes, do Arizona, explica a uma jogadora de ténis como utilizar a memória da sua mãe para se tornar uma atleta melhor.
"Pergunta ao teu treinador" é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Olá, treinadora,
É um bocado estranho escrever isto para uma desconhecida, mas a minha mãe faleceu há cerca de um ano. Tem sido difícil, mas tive o apoio extraordinário de amigos, familiares e um terapeuta fantástico. O motivo pelo qual lhe estou a escrever é porque, além de ser uma excelente mãe, a minha mãe foi também a minha primeira treinadora de ténis e a minha maior apoiante. Ia a todos os meus jogos e à maioria dos meus treinos. Agora que partiu, estou a perceber o quanto me motivava. Há um ano, tinha a certeza absoluta de que o ténis continuaria a ser um dos principais focos da minha vida. Agora, jogar parece algo vazio. Continuo a treinar na maioria dos dias, mas tenho de me forçar a ir. Sei que os grandes jogadores têm uma grande chama interior e tenho receio de ter perdido a minha. Como posso encontrar uma nova chama? Ou será que devo procurar um foco completamente diferente?
Saudades de uma treinadora de ténis e apoiante fantástica
Jogadora de ténis de 17 anos
R:
Lamento imenso. É uma enorme perda.
Tu és quem és por causa da tua mãe. E seres jogadora de ténis faz parte disso.
Espero que saibas que é normal sofreres com a sua perda e não há problema em não quereres jogar ténis neste momento, porque as coisas mudaram muito. A mudança é quase sempre desconfortável.
Passei por um tipo diferente da perda há dois anos. Sofri um aborto espontâneo e foi muito difícil. Tinha tanta esperança naquela gravidez. Sei que não é a mesma coisa, mas imagino que quando perdemos o pai ou a mãe quando somos jovens, também podemos sentir uma perda de esperança. Fizeram tantos planos juntas, mas agora essa pessoa partiu.
Mas ela não desapareceu completamente, certo? Ela continua presente no teu coração e, dessa forma, continua a apoiar-te.
Também sou mãe, tenho um menino de 5 anos e uma menina recém-nascida, e sei que se me acontecesse alguma coisa, gostava que eles seguissem em frente. Quando pensares na tua mãe, pensa no que ela iria querer para ti. Ao que parece, ela adorava participar no teu jogo, adorava ver-te a jogar. Se é verdade, usa isso como motivação para continuares a esforçar-te. Usa o teu amor por ela como a tua chama. Podes homenageá-la ao conquistar uma grande vitória, sabes? Acho que ela ia gostar disso. Acredito nessas coisas! Arrisca com tudo o que tens.
Isto pode soar estranho, mas às vezes penso no que a minha mãe gostaria que eu fizesse depois de ela falecer.
Sei que me iria repreender se me sentasse a chorar por ela. Não estou a dizer que não deves chorar! Porque deves. Claro iria chorar. Mas se me limitasse a chorar, provavelmente o fantasma da minha mãe iria acionar um alarme de incêndio em minha casa e eu iria perceber que era ela a dizer-me: "Adia, levanta-te e segue em frente! Vamos!"
... falar com pessoas que compreendam a tua experiência.
Mas o que podes fazer se a competição não te estiver a chamar neste momento? És uma pessoa que beneficiava muito do acompanhamento, por isso, acho que poderias tirar imenso proveito ao fazer o mesmo por outra pessoa. Talvez possas voluntariar-te para treinar uma jovem jogadora. Ou cria algum tipo de angariação de fundos em nome da tua mãe.
Não consigo imaginar deixar de fazer este tipo de trabalho. Fundei uma organização sem fins lucrativos há algum tempo. Recolhi roupa e calçado de desporto usados de jogadores e doei-os a rapazes e raparigas que não tinham dinheiro para essas coisas. Foi algo tão fácil e os olhares nos rostos das crianças foram incríveis.
Talvez também seja boa ideia falar com pessoas que compreendam a tua experiência. Foi uma sensação muito poderosa para mim falar sobre o meu aborto com outras mulheres que tinham passado pelo mesmo e elas partilharem as suas histórias comigo. Um ano depois de ter falado sobre o assunto num fórum público, ainda havia mulheres que me abordavam na universidade para me dizerem como aquilo as ajudou. Acho que encontrar um grupo de luto para pessoas da tua idade e partilhar histórias também te pode ajudar.
... praticar um desporto ensina-te tanto. As crianças que praticam desporto têm melhores competências sociais do que as que não praticam.
Se quiseres explorar paixões fora do ténis, deves fazê-lo. Mas não tomaria nenhuma decisão importante no imediato, incluindo decidir desistir do teu desporto. O ténis pode parecer difícil neste momento e podes demorar algum tempo a recuperar a tua chama, por isso, vai com calma. Mas lembra-te de que praticar um desporto ensina-te tanto. As crianças que praticam desporto têm melhores competências sociais do que as que não praticam. Como, por exemplo, a minha irmã. Ela não praticou desporto e não consegue lidar com as adversidades como eu. Ela pergunta-me: "Como podes seguir em frente depois de uma experiência que muda a tua vida?". E eu respondo: "Como poderia não o fazer?" O ténis pode ser aquilo que te ajuda a ultrapassar este período incrivelmente doloroso.
Ao que parece, a tua mãe queria que tivesses essa resiliência e isso adquire-se com o tempo, a prática e a dedicação ao teu desporto quando precisas dele. Confia em mim. Acredito que o teu amor pelo jogo vai voltar. Que vais encontrar a tua resiliência, canalizar a memória da tua mãe e ser ainda mais incrível do que antes.
Treinadora Barnes
A Adia Barnes é a treinadora principal de basquetebol feminino na Universidade do Arizona. Em 2011 e 2020, foi finalista do prémio de treinadora do ano Naismith Coach of the Year. Antes disso, foi treinadora adjunta na Universidade de Washington e trabalhou também em radiodifusão; jogou sete épocas na WNBA, ajudando as Seattle Storm a vencer um campeonato, e reforçou equipas internacionais em cinco países. Enquanto jogadora no Arizona, a Barnes estabeleceu 22 recordes individuais para as Wildcats, muitos deles ainda não superados. Venceu inúmeros prémios pelo seu envolvimento na comunidade.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Ilustração: Harrison Freeman
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