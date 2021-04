Como os atletas podem recorrer ao desporto para fazer o luto depois de perderem um ente querido

R:

Lamento imenso. É uma enorme perda.



Tu és quem és por causa da tua mãe. E seres jogadora de ténis faz parte disso.



Espero que saibas que é normal sofreres com a sua perda e não há problema em não quereres jogar ténis neste momento, porque as coisas mudaram muito. A mudança é quase sempre desconfortável.



Passei por um tipo diferente da perda há dois anos. Sofri um aborto espontâneo e foi muito difícil. Tinha tanta esperança naquela gravidez. Sei que não é a mesma coisa, mas imagino que quando perdemos o pai ou a mãe quando somos jovens, também podemos sentir uma perda de esperança. Fizeram tantos planos juntas, mas agora essa pessoa partiu.



Mas ela não desapareceu completamente, certo? Ela continua presente no teu coração e, dessa forma, continua a apoiar-te.





Também sou mãe, tenho um menino de 5 anos e uma menina recém-nascida, e sei que se me acontecesse alguma coisa, gostava que eles seguissem em frente. Quando pensares na tua mãe, pensa no que ela iria querer para ti. Ao que parece, ela adorava participar no teu jogo, adorava ver-te a jogar. Se é verdade, usa isso como motivação para continuares a esforçar-te. Usa o teu amor por ela como a tua chama. Podes homenageá-la ao conquistar uma grande vitória, sabes? Acho que ela ia gostar disso. Acredito nessas coisas! Arrisca com tudo o que tens.



Isto pode soar estranho, mas às vezes penso no que a minha mãe gostaria que eu fizesse depois de ela falecer.



Sei que me iria repreender se me sentasse a chorar por ela. Não estou a dizer que não deves chorar! Porque deves. Claro iria chorar. Mas se me limitasse a chorar, provavelmente o fantasma da minha mãe iria acionar um alarme de incêndio em minha casa e eu iria perceber que era ela a dizer-me: "Adia, levanta-te e segue em frente! Vamos!"