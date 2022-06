Como lidar com pais controladores de atletas, segundo o treinador Patrick Sang

Agora pode até não parecer, mas já chegaste a meio do caminho.



Eu próprio senti alguma pressão quando comecei a correr na Universidade do Texas, em Austin. O treinador principal recrutava a nova turma de corredores baseado, sobretudo, nas nossas estatísticas. Por isso, quando o conhecemos, fez-nos perguntas sobre nós próprios e sobre o nosso historial de corrida. À medida que ia aprofundando estas questões, deu para perceber que estava a ficar cada vez mais dececionado com o nosso nível de experiência. Ele tinha criado imensas expectativas e estávamos aquém do que ele esperava. Dava para ver nos olhos dele que estava furioso e isto é um sentimento horrível.



Mais tarde percebi que este treinador estava sob uma enorme pressão para criar uma equipa vencedora e ele estava a passar-nos essa mesma pressão. O facto de saber aquilo pelo que ele estava a passar ajudou-me a separar a sua ansiedade da minha e permitiu-me falar com ele com empatia em vez de revolta. Pouco tempo depois, fizemos algumas provas conometradas e tive a oportunidade de lhe mostrar aquilo de que era capaz. Posso dizer que senti um gosto especial em provar-lhe que estava enganado, mas isto não teria sido possível sem perceber a sua perspetiva.



É por isso que afirmo que chegaste a meio do caminho. Já trabalhaste arduamente para perceber por que razão os teus pais agem desta forma. Como disseste, eles estão a tentar reviver os seus sonhos através de ti. Sabes que não é o teu desempenho que está em causa, mas sim os seus próprios remorsos que os perseguem. O facto de compreenderes isso coloca-te em posição de vantagem para superares o teu desafio. Tenho outra história que pode ajudar-te com o restante…



Na década de 80, quando estava a começar a minha experiência nas pistas, a corrida estava a atravessar grandes mudanças no Quénia, o meu país natal. As pessoas estavam a começar a encarar o desporto como uma oportunidade de arranjar emprego, de obter uma bolsa de estudos e até mesmo de ir para os Estados Unidos. Comecei a ver os cônjuges e os familiares dos corredores a encará-los como uma fonte de rendimento. Contavam que o corredor cumprisse o esperado, não necessariamente em termos de desempenho, mas em termos de recursos. Colocar este tipo de pressão sobre um atleta é como dar-lhe um peso físico para transportar, o que, quase sempre, o abranda.