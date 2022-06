Eu sei o que isso é. Ou seja, muito concretamente, tal como tu, não entrei para uma equipa em que sabia que merecia estar. É claro que muitos já passaram pelo mesmo. Então, por que razão custa muito mais a pessoas como tu e eu?



Quanto a mim, posso dizer-te que o desporto era tudo para mim quando era jovem. A primeira palavra que disse não foi "mãe" nem "pai", foi "bola". A sério. Sou de uma pequena cidade de New Hampshire, onde todos jogavam todos os desportos, porque, caso contrário, não era possível completar as equipas. Eu era o tipo de criança que chegava a casa dos treinos de futebol e começava a praticar lançamentos ao cesto sem sequer tirar as caneleiras. Também terá havido alguma prática de skateboard, hóquei no gelo e patinagem artística pelo meio.



O futebol foi a minha primeira paixão, mas também a minha primeira desilusão.



Quando tinha 9 anos, fiz provas para entrar na equipa do escalão de infantis. A minha equipa da escola tinha sido a melhor do estado, pelo que estava habituada a vencer. Tinha a certeza de que iria entrar para a equipa de infantis, mas não entrei. No início, não queria acreditar. Nunca tal me tinha acontecido. O que tinha para oferecer não era suficiente. Eu era dispensável. O treinador disse aos meus pais que eu tinha imenso potencial, mas que era demasiado pequena. Os meus pais tentaram confortar-me, mas nada ajudou. Fiquei mesmo destroçada.



Como consegui esquecer isso? Bem, talvez não o tenha conseguido totalmente, já que estou a falar nisso agora! Contudo, o facto é que continuei a jogar, pois no fim de contas não tinha outra hipótese. Sei que até pode parecer um exagero, mas o desporto sempre foi a minha forma de ligação com o mundo. Era tudo o que conhecia. Por isso, não ia desistir de modo algum. Se é que é possível avaliar o teu caráter baseado num e-mail de 100 palavras, o mesmo acontece contigo.