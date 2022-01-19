Como jogamos: ténis de rua em Barbados 

O ténis de rua começou na década de 1930 como resposta às barreiras socioeconómicas que impediam muitos habitantes locais de jogar ténis. Quando a ilha ganhou independência da Grã-Bretanha em 1966, muitas tradições inglesas, como o ténis e o críquete, permaneceram.



A sociedade pós-colonial foi dividida racial e socialmente. "O ténis de rua era considerado como o desporto dos pobres", afirma Dale Clarke, que gere a Associação de Ténis de Rua Profissional. "No entanto, este é um jogo indígena de Barbados, por isso, deve estar presente no ADN de todos os barbadenses."



Durante anos, o ténis de rua era jogado principalmente nos bairros mais pobres, mas agora é jogado por toda a ilha. "É agradável ver em quase todas as comunidades alguém a jogar ténis de rua", afirma Dale. "O crescimento do desporto tem sido incrível. As pessoas até pintaram os courts. É tão bom ver tantas pessoas a praticarem o desporto para fazer exercício."