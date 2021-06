Como jogamos: ténis de rua em Barbados 

O famoso fã local

Terry "Mexican" Arthur (52)

Mexican é um rosto familiar no meio do público dos torneios de ténis de rua em toda a ilha. O famoso músico de Soca fez raquetes de madeira desde a sua infância, com as quais ele e os seus amigos jogavam.



"Tínhamos de lixar os cantos assim", refere o Mexican, enquanto manuseia com os polegares as raquetes que esculpiu. Um dos motivos para a popularidade do ténis de rua na ilha é a sua acessibilidade: não é necessário equipamento sofisticado. Este estilo básico de raquete é usado ainda hoje. Quanto às bolas de ténis, "tens de retirar o feltro de cima para as esfolar", afirma. Os grandes fãs do ténis de rua juram que as bolas se movem mais depressa dessa forma.