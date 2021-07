Como jogamos: futebol americano de seis

A crise de identidade de Marfa

Quer se trate de jogar, treinar ou apoiar a equipa nas linhas laterais, para a população de Marfa, o futebol é parte integrante da cidade e da sua identidade. A realidade da COVID-19 deixou os habitantes locais ainda mais conscientes da importância de manter as luzes de sexta-feira à noite ligadas e da facilidade com que podem ser desligadas permanentemente.



Nos últimos anos, Marfa tornou-se um oásis de arte e cultura no deserto, com turistas a afluir aos seus restaurantes sofisticados, hotéis modernos e exposições irónicas. No entanto, estas mudanças têm vindo a afastar educadores, operários e residentes de longa data cujas famílias viviam aqui há gerações. Geralmente, não ficam impressionados com a subida em espiral das rendas, as lojas sofisticadas e os bifes de 60 dólares.



Numa comunidade unida de apenas 2000 pessoas a menos de 320 km de El Paso, o futebol americano é algo que une os residentes incondicionalmente. "Ao entrar na cidade, vemos janelas pintadas, bandeiras, o espírito de Marfa, o roxo e o branco visíveis", diz o treinador principal de futebol americano dos Shorthorns, Arturo Alferez. "Sentimo-nos especiais, porque fazemos parte disto, como se fizéssemos parte do melhor que esta cidade tem para oferecer."



Contudo, o êxodo dos moradores locais de longa data levou a que, em 2011, Marfa passasse do futebol americano de 11 para o futebol americano com seis jogadores.