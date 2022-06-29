Como as alterações climáticas afetam o desporto, de acordo com uma atleta e um especialista

Podcast Trained: a corrida rumo a um futuro mais ecológico
Orientação
O biólogo M. Sanjayan e a maratonista Joan Benoit Samuelson explicam o passado, o presente e o futuro do impacto do clima no desporto.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
O que têm em comum um biólogo de conservação de topo e uma maratonista lendária? A sua paixão pelo ambiente. Neste episódio, a anfitriã Jaclyn Byrer reúne duas perspetivas únicas para contar a história de um objetivo: preservar o nosso planeta para que todos possamos prosperar. Primeiro, o cientista M. Sanjayan, CEO da Conservation International, expõe o estado do nosso clima. Ele explica por que motivo os atletas, independentemente da modalidade ou da localização onde treinam, são afetados pelas alterações ambientais, qual o impacto das nossas escolhas alimentares e passos simples a dar rumo a um futuro melhor. Em seguida, a Joan Benoit Samuelson, atleta Nike de longa data, detalha a forma como décadas de corrida a obrigaram a adaptar-se à má qualidade do ar e a padrões climáticos irregulares, e a inspiraram a aderir a iniciativas climáticas locais. Ambos partilham um olhar otimista sobre como continuam a abraçar o ar livre e as maneiras como cada um de nós se pode preparar para a corrida contra as alterações climáticas.
"Quem seríamos nós sem o ambiente que valorizamos e do qual dependemos para nos proporcionar um local para sairmos e nos exercitarmos livremente?"
Joan Benoit Samuelson
Corredora da Nike e ativista ambiental
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.