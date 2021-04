Como a dança cria ligações

Podem falar um pouco sobre dançar individualmente em comparação com dançar enquanto um coletivo ou grupo?



Mette: Trabalhamos individualmente, mas o poder surge quando nos juntamos. É bastante aborrecido sozinhas. É bastante vazio. Como é que partilhas ideias? Como é que evoluis? Como obténs inspiração? É uma bênção ter estas raparigas que abrem constantemente um mundo de possibilidades e partilham perspetivas diferentes.



Elise: Sinto que todas compreendemos como isto é exigente e desgastante. Pode ser muito individual, mas sinto que, de facto, todos passamos por isso, num nível ou outro, porque o teu corpo é o trabalho. Tu és o trabalho. Trazes sempre o teu eu exterior e interior para a situação.



Fatou: Também nos alimentamos da energia, pelo que tem sido tão diferente ter aulas ou treinar sozinha, apenas com uma pessoa, em comparação com várias pessoas. Sentes como toda a gente está entusiasmada por treinar e dançar.



Qual o impacto disso nos últimos meses, não tendo essa ligação física através do movimento e da dança como normalmente teriam?



Mette: Tive tanta sorte, porque tive as minhas colegas de casa aqui. Na realidade, dancei com pessoas. Por isso, não posso falar do ponto de vista mais doloroso, mas sei por aquilo que as pessoas têm passado. Não têm oportunidade de se expressar. É a vida de algumas pessoas. Treinam, vão às aulas. É o que fazem. E, de repente, nada. Isto deve arrasar a alma. Estando sozinhas, não é divertido durante muito tempo.



Elise: Não consegues sentir a vibração do professor ou da pessoa que está a ensinar os passos. Não consegues sentir a energia. Às vezes, há pequenas correções que os professores não podem fazer, porque não te conseguem ver. É um pouco mais unilateral. Gosto de estar numa sala grande cheia de pessoas. Gosto de olhar em volta e sentir-me inspirada. É ótimo poder dançar com as minhas duas colegas de casa, mas sinto definitivamente falta de dançar num grupo de 30 ou 40 pessoas e simplesmente ver toda a gente a dar o máximo e treinar. Começar a transpirar. A maioria de nós não está a fazer bem as coisas, porque é difícil. Dantes treinávamos verdadeiramente e sinto falta disso.