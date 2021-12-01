Como a dança cria ligações

As dançarinas unem-se de corpo e alma
Cultura
Para estas companheiras de casa de Londres, a dança é expressão. Agora, afirmam, o mundo inteiro está a unir-se através do movimento.
Juntem-se: estamos distanciados, mas nunca desconectados. Falámos com o elenco
do nosso catálogo da época festiva de 2020 sobre o que significa a palavra "união" atualmente.
Dançar literalmente junta Fatou, Mette e Elise. O movimento partilhado é uma forma de se expressarem não só como coletivo, mas também de combinarem as suas energias.
"Com a dança, observas algo e isso gera um chamamento em ti", diz Elise Pinel, 23. "Não são precisas palavras. Não precisas de o descrever. Acho que é por isso que a dança liga tantas pessoas. É um sentimento. Não é um diálogo falado."
É um sentimento que as três mulheres sentiram desde cedo, quando começaram a dançar. Finalmente, Elise, do norte da Inglaterra, e Mette Linturi, 25, e Fatou Bah, 24, da Finlândia e Suécia, respetivamente, mudaram-se todas para Londres para seguir a dança como profissão. Desde então, colaboraram com as principais marcas e artistas, aparecendo em campanhas, vídeos musicais, atuações ao vivo e digressões de concertos. Depois de se encontrarem em audições, as mulheres tornaram-se rapidamente amigas e, mais tarde, companheiras de casa.
"Graças a uma vontade genuína de nos vermos umas às outras a sairmo-nos bem, desenvolvemos uma amizade mútua", diz Elise. "Especialmente em quarentena, percebemos realmente que nos damos bem enquanto pessoas e não apenas como artistas."
Os estúdios e os espaços de ensaio podem estar fechados durante o confinamento, mas estas mulheres dizem que encontraram formas de serem criativas juntamente com as muitas outras pessoas que estão a recorrer às redes sociais para partilhar e criar coreografias, sejam profissionais ou não.
O mais importante, talvez, é a maneira como a dança aprofundou as suas próprias relações com os seus corpos, especialmente como mulheres. Aqui, explicam o poder através da dança e como este é intensificado quando partilhado enquanto parte de um grupo.
"Com a dança… és a criadora. És a tela em branco. Crio o que quero, e isso pode ser muito fortalecedor."
Mette
A dança pode ser uma forma muito poderosa e pessoal de te expressares. Lembram-se todas das vossas primeiras memórias de dança, da emoção da dança e do que vos atraiu para a seguir como carreira?
Fatou: Comecei a dançar porque achava muito difícil vocalizar aquilo em que estava a pensar ou o que queria dizer. Para mim, foi sempre mais fácil expressar-me através da dança ao ouvir uma música com a qual realmente me identificava.
Mette: Tentar encontrar a minha onda e o que mais tem a ver comigo tem sido uma aventura. Nunca pensei que se tornaria o que se tornou. Levou-me a viajar para fora do país, obter um pouco de perspetiva, entender a minha feminilidade, quem sou enquanto mulher e como me quero apresentar.
Elise: A minha mãe está sempre a contar histórias de que quando estava cansada de me aturar, punha-me no chão a ver vídeos de música e eu tentava copiar. Sei que no caso da Fatou era igual, ela está a sorrir porque sabe. Culturalmente também, a minha família é das caraíbas, e a dança é quase uma linguagem de amor. Adoram pôr um vinil a tocar e dançar. Por isso, acho que a minha primeira memória foi simplesmente dançar e estar rodeada da minha família. Continuei a dançar até chegar a um ponto em que pensei "Isto pode ser uma carreira."
"Trabalhamos individualmente, mas o poder surge quando nos juntamos."
Mette
Podem falar um pouco sobre dançar individualmente em comparação com dançar enquanto um coletivo ou grupo?
Mette: Trabalhamos individualmente, mas o poder surge quando nos juntamos. É bastante aborrecido sozinhas. É bastante vazio. Como é que partilhas ideias? Como é que evoluis? Como obténs inspiração? É uma bênção ter estas raparigas que abrem constantemente um mundo de possibilidades e partilham perspetivas diferentes.
Elise: Sinto que todas compreendemos como isto é exigente e desgastante. Pode ser muito individual, mas sinto que, de facto, todos passamos por isso, num nível ou outro, porque o teu corpo é o trabalho. Tu és o trabalho. Trazes sempre o teu eu exterior e interior para a situação.
Fatou: Também nos alimentamos da energia, pelo que tem sido tão diferente ter aulas ou treinar sozinha, apenas com uma pessoa, em comparação com várias pessoas. Sentes como toda a gente está entusiasmada por treinar e dançar.
Qual o impacto disso nos últimos meses, não tendo essa ligação física através do movimento e da dança como normalmente teriam?
Mette: Tive tanta sorte, porque tive as minhas colegas de casa aqui. Na realidade, dancei com pessoas. Por isso, não posso falar do ponto de vista mais doloroso, mas sei por aquilo que as pessoas têm passado. Não têm oportunidade de se expressar. É a vida de algumas pessoas. Treinam, vão às aulas. É o que fazem. E, de repente, nada. Isto deve arrasar a alma. Estando sozinhas, não é divertido durante muito tempo.
Elise: Não consegues sentir a vibração do professor ou da pessoa que está a ensinar os passos. Não consegues sentir a energia. Às vezes, há pequenas correções que os professores não podem fazer, porque não te conseguem ver. É um pouco mais unilateral. Gosto de estar numa sala grande cheia de pessoas. Gosto de olhar em volta e sentir-me inspirada. É ótimo poder dançar com as minhas duas colegas de casa, mas sinto definitivamente falta de dançar num grupo de 30 ou 40 pessoas e simplesmente ver toda a gente a dar o máximo e treinar. Começar a transpirar. A maioria de nós não está a fazer bem as coisas, porque é difícil. Dantes treinávamos verdadeiramente e sinto falta disso.
Ao mesmo tempo, no entanto, parece que estamos a ver a dança a criar uma comunidade online, especialmente neste momento. Como acham que a dança une as pessoas enquanto forma de expressão e libertação, sejam profissionais ou não?
Fatou: Sinto que é tudo impactado por visuais como as redes sociais (TikTok, Instagram) e é basicamente assim que te podes promover como dançarino neste momento, mostrar-te e obter trabalho e ser apenas o teu próprio produto através disso.
Mette: Quando a quarentena aconteceu, não havia outra maneira de as empresas e marcas e outros continuarem. Toda a situação mudou. Não havia acesso aos estúdios, não havia acesso a nada. Tudo é feito através de telemóveis e da gravação e edição de vídeos e as pessoas tentam ser bastante criativas nesse sentido.
Elise: Com as redes sociais, mais pessoas que não são dançarinas estão a participar. Um maior espectro de pessoas está envolvido e isso também nos dá mais oportunidades. Chega-nos mais trabalho. Mas acho que estamos, sem dúvida, a ver pessoas que não são dançarinas a dançar mais, a quererem levantar-se e tentar. Alguns dos meus amigos da minha cidade natal, que não são dançarinos, estão sempre a dizer-me "Ensina-me esta dança, quero fazê-la", porque sentem que é uma forma de expressão.
"Alguns dos meus amigos da minha cidade natal, que não são dançarinos, estão sempre a dizer-me «Ensina-me esta dança, quero fazê-la», porque sentem que é uma forma de expressão."
Elise
No entanto, parece que a dança não se expressa apenas para o exterior, mas também muito pessoal. Como diriam que a dança vos capacita enquanto mulheres e fortalece a relação com o vosso próprio corpo?
Mette: No meu caso, acho que ser mulher é incrível. Para entender o que é o poder feminino e para o ver noutras pessoas e entender que podes tê-lo e criá-lo tu mesma, acho que é uma jornada muito emocionante que encontrei para mim.
Elise: É ótimo!
Mette: E com a dança, é o teu corpo e o teu movimento. És a artista. És a criadora. És a tela em branco. Crio o que quero, e isso pode ser muito fortalecedor. Posso criar uma coreografia ou um estilo e abordá-los de forma feminina. Para mim, pelo menos, faz-me sentir muito capaz. Faz-me sentir como se tivesse algo muito pessoal. Para mim, é algo que não pode ser tirado. Faz-me sentir bem.
Fatou: Ajudou-me, sem dúvida, a encontrar aquela sensualidade ou feminilidade dentro de mim, porque eu era maria rapaz, e sentia-me tão exposta que me queria esconder, especialmente na dança. Lembro-me de cada vez que diziam, "esta vai ser uma peça lenta e sensual", eu começava a ficar tensa. Mas com o tempo, quando pensas sobre o assunto, compreendes como é poderoso e quanto também é uma parte de ti.
Às vezes, és demasiado isto ou demasiado aquilo, mas com a dança, se eu quiser ser muito sensual, posso ser o que quiser. Ninguém pode realmente dizer-me se está errado ou não. Se eu quiser mostrar uma forma que acho muito feminina no meu próprio corpo, no final das contas, vais apenas vê-lo da maneira que o quiseres ver, mas eu estou a sentir-me bem por dentro.
Elise: Por dentro.
Mette: Por dentro.