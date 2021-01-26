Aquilo que comes pode melhorar a tua imunidade?

Atualização rápida de biologia: o teu sistema imunitário é uma rede complexa de células e proteínas que funciona como a primeira (e a melhor) linha de defesa do teu corpo contra vírus e bactérias nocivos. Para fortalecê-lo, deves concentrar-te em outras áreas de bem-estar – neste caso, a nutrição – que afetam diretamente a rede.



Porque é que o que comes é importante? "Para além dos macronutrientes, como a proteína, o teu sistema imunitário necessita de níveis suficientes de micronutrientes cruciais, uma vez que funcionam em conjunto para soar os alarmes e combater imediatamente um invasor. Mas confiar em doses elevadas de apenas um micronutriente (por exemplo, a vitamina C) não é suficiente para protegê-lo", diz Adrian Gombart, doutorado, professor de bioquímica e biofísica no Linus Pauling Institute da Universidade Estadual do Oregon, que estuda a imunidade. Isto porque precisas de uma variedade de forças no teu exército, não apenas de um único herói, o que significa diversificar a tua dieta.