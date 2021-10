O que significa realmente viver a melhor versão da tua vida, segundo Angela Manuel-Davis, cofundadora do AARMY

"Viver ao máximo" não se trata de trocar o teu trabalho das 9:00 às 17:00 pela praia (desculpa). Para Angela Manuel Davis, diretora motivacional (sim, é uma profissão!) e cofundadora do estúdio de ciclismo no interior e bootcamp AARMY, significa descobrir o que te motiva e entrar em ação. Neste episódio do podcast Trained, a antiga estrela de atletismo dos EUA junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a forma como deixou de ficar intimidada pelo ciclismo e passou a treinar Jay-Z e Oprah. Além disso, fala sobre como as suas aulas ficaram conhecidas como "missas numa bicicleta" graças aos conselhos do seu pai. Também explica por que motivo a responsabilidade e as afirmações podem mudar tudo, como podemos levar as energias das aulas de grupo para casa e o que faz para recarregar as suas energias. Em suma, ela conta-nos como todos podemos ter a vida que merecemos.