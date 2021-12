Gloves Not Gunz: mais do que um clube de boxe

Escondido em Croydon, no sul de Londres, um clube de boxe surpreendentemente pequeno está a ter um efeito transformador nos jovens que estão a tentar mudar as suas vidas. O espaço é limitado e simples e há muito suor, mas o seu propósito é inegável: está a mudar vidas para melhor. Fundado no início de 2017 por Adam Ballard e Ben Eckett, o Gloves Not Gunz cresceu da determinação de ambos em ver uma mudança naquela zona, após uma série de crimes cometidos por jovens delinquentes.



O Gloves Not Gunz é para todos. O clube recebe jovens de diferentes escolas e bairros que chegam com vários problemas. Eles reconhecem as suas diferenças, mas deixam-nas à porta. Este é um espaço para se divertirem, desfrutarem de algo novo e soltarem-se. Todas as pequenas vitórias são reconhecidas e celebradas.



As dificuldades da vida quotidiana dos jovens do sul de Londres tornam-se mais fáceis de gerir quando estão a levantar pesos, a correr circuitos e a aprender exercícios de respiração. Tudo isto ajuda a equilibrar a sua energia, proporcionando uma sensação de tranquilidade.