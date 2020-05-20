Celebra as tuas vitórias ao longo do percurso

Celebra as tuas vitórias
Orientação e nutrição
Por Betina Gozo
Mantém a motivação ao mudar de perspetiva
Em qualquer novo desafio que enfrentes, é normal que haja altos e baixos. É importante celebrar as vitórias à medida que avanças para te manteres otimista em relação ao teu percurso global, uma vez que o otimismo te permite manter muito mais a motivação do que se desanimares.
Por exemplo, imagina que defines o objetivo de comer legumes a cada refeição para aumentares o teu consumo de vegetais. Normalmente consegues fazê-lo, mas há um dia em que, por determinada razão, as coisas não correm conforme planeado e não tens qualquer dose de legumes nesse dia. Há duas formas de ver a situação:
Muitas pessoas pensam automaticamente: "Não atingi o meu objetivo. Falhei. É demasiado difícil". Isto tem tendência a se transformar em algo ainda mais pessimista: o tipo de pensamentos como "Não estou à altura. Não consigo fazer isto" que fazem com que as pessoas desistam.
"É importante celebrar as vitórias à medida que avanças para te manteres otimista em relação ao teu percurso global"
Betina Gozo
Uma forma mais otimista de lidar com aquele dia menos perfeito é concentrares-te no que já conquistaste: "Consegui integrar legumes em cada refeição ontem e vou voltar a fazê-lo amanhã!" ou "Quatro dias por semana a conseguir integrar legumes a cada refeição é melhor do que comer salada ocasionalmente, como costumava fazer!"
Muda a tua perspetiva para te concentrares nas vitórias e não nos contratempos.
É também ótimo recompensares-te pelos objetivos que alcançaste ao longo do percurso para sentires que estás realmente a celebrar o teu trabalho árduo. Eis algumas ideias:
- Cuida de ti
Mima-te com um banho relaxante ou dedica algum tempo à meditação.
- Faz compras
Compra algo que te motivará a continuar a seguir o teu percurso saudável: um novo par de sapatilhas ou uma bela taça para saladas.
- Utiliza um diário
Regista as tuas conquistas num diário. Para mim, vê-las por escrito faz-me parar e realmente tomar consciência de como trabalhei arduamente para conquistar algo.
Assim, da próxima vez que começares a matutar no que não fizeste, experimenta esta mudança de perspetiva otimista e congratula-te pelo que fizeste. Da próxima vez que atingires o teu objetivo, faz uma pausa para celebrar a tua vitória!