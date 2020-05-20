Celebra as tuas vitórias ao longo do percurso

Em qualquer novo desafio que enfrentes, é normal que haja altos e baixos. É importante celebrar as vitórias à medida que avanças para te manteres otimista em relação ao teu percurso global, uma vez que o otimismo te permite manter muito mais a motivação do que se desanimares.

Por exemplo, imagina que defines o objetivo de comer legumes a cada refeição para aumentares o teu consumo de vegetais. Normalmente consegues fazê-lo, mas há um dia em que, por determinada razão, as coisas não correm conforme planeado e não tens qualquer dose de legumes nesse dia. Há duas formas de ver a situação:

Muitas pessoas pensam automaticamente: "Não atingi o meu objetivo. Falhei. É demasiado difícil". Isto tem tendência a se transformar em algo ainda mais pessimista: o tipo de pensamentos como "Não estou à altura. Não consigo fazer isto" que fazem com que as pessoas desistam.