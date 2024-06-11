Uma carta a mim mesma quando mais velha: história de uma adolescente

Uma carta para o meu "eu" mais velho
Episódio 1: Issey Kyson
Olá, futura Issey!
Como estamos? Ainda praticamos running?
É bom que não estejas a ler esta carta nem um segundo antes das 10 horas da manhã (o meu futuro eu dorme até essa hora, certo?). Espero que estejamos a preparar-nos para um dia repleto de todas as nossas coisas favoritas: running, ciência, banhos quentes e tempo passado em família.
Mal posso esperar para descobrir qual foi o resultado do nosso trabalho para mudar o currículo de educação física. Será que agora as raparigas aprendem mais sobre o que a puberdade significa para elas no âmbito do desporto? Será que vamos estar no terreno com elas, inspirando-as a continuarem a mover-se, tal como a Lina e a Laviai Nielsen estiveram lá para mim?
Espero que nos estejamos a lembrar de que devemos ser gentis connosco próprias. Estou constantemente a tentar mostrar a adolescentes como eu que não há problema em falhar, mas, por vezes, tenho dificuldade em me lembrar disso mesmo.
Fico stressada e sobrecarregada quando o trabalho escolar, o running e tudo o resto parecem estar a acumular-se, e descarrego em mim própria quando não devia. Espero que, no futuro, nos lembremos de que estamos na nossa própria cronologia. Que, independentemente dos obstáculos que enfrentarmos (na pista e fora dela!), acabaremos por chegar onde queremos.
Bom, tens de ir, não é? Tenho a certeza de que o nosso futuro cão está a chatear-nos para ir passear ou talvez os nossos amigos estejam à nossa espera na pista. No entanto, antes de ires, deixo alguns conselhos:
Continua a correr por gosto.
Continua a caminhar na floresta pela paz que te transmite.
Continua a aprender os meandros do espaço por curiosidade.
Ama o nosso corpo, independentemente de como se pareça. Lembra-te de tudo o que já fez por nós.
Já conseguimos muito e ainda há muito que vamos fazer.
Com amor,
Issey xx