Uma carta a mim mesma quando mais velha: história de uma adolescente

Espero que nos estejamos a lembrar de que devemos ser gentis connosco próprias. Estou constantemente a tentar mostrar a adolescentes como eu que não há problema em falhar, mas, por vezes, tenho dificuldade em me lembrar disso mesmo.



Fico stressada e sobrecarregada quando o trabalho escolar, o running e tudo o resto parecem estar a acumular-se, e descarrego em mim própria quando não devia. Espero que, no futuro, nos lembremos de que estamos na nossa própria cronologia. Que, independentemente dos obstáculos que enfrentarmos (na pista e fora dela!), acabaremos por chegar onde queremos.