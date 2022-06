Cara a cara: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC: Perguntei-lhe exatamente a mesma coisa há cerca de três dias.



SF: Demorei dois anos a ganhar 4,5 quilos… Tenho dificuldade em ganhar peso.



NC: É um verdadeiro problema [risos].



SF: Porém, no ano passado, quando me lesionei, foi uma chamada de atenção para o facto de estar pesada. As minhas pernas já carregam muito peso e adicionar esses 4,5 quilos não foi bom para as minhas articulações. Portanto, entre o ano passado e este ano, há coisas que faço de forma diferente. Fazer pilates ajudou-me imenso. Não tenho uma alimentação assim tão saudável, mas tenho cuidado com o que como.



NC: Sim, os teus genes fantásticos. "Posso comer o que quiser, sou… geneticamente abençoada."



SF: Veem com o que tenho de lidar? O ciclismo também me ajudou muito, o que quer que seja que tire peso das minhas articulações é um sucesso para mim.



NC: Estava a tentar obter ajuda e a resposta que ela me deu foi: "Sou geneticamente abençoada." [Risos]



SF: Ela perguntou-me o que fiz até agora para manter o meu corpo em forma e eu disse-lhe que só comecei a ter dores este ano. Este é o primeiro ano em que me sinto…



NC: Sim, e que ano é este, o 14.º? Isso não me ajuda, Sylvia.



SF: Lamento, mas demorei 14 anos a sentir dores. Lamento, está fora do meu controlo!