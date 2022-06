Cara a cara: Fran Kirby e Jordan Henderson

Jordan: Enquanto jovem jogador, estás a tentar dar uma boa impressão à equipa, ao treinador e a tentar melhorar todos os aspetos do teu jogo. No entanto, à medida que o tempo passa, o teu papel muda. Quando assumi o papel de capitão do Liverpool, achei que era uma função difícil. Coloquei muito peso sobre os meus ombros. Perdi-me um pouco em termos do que eu queria melhorar enquanto jogador. Estava demasiado preocupado com todos os outros. Era o capitão e achava que tinha esta responsabilidade de fazer tudo por todos a toda a hora. Foi algo em que tive mesmo de trabalhar com o treinador, encontrar o equilíbrio entre o meu "eu" enquanto capitão e o meu "eu" enquanto indivíduo.



Fran: Quando tinha 16 anos, fui diretamente para o plantel da equipa principal do Reading. Foi um grande salto. [Um ano depois, a Fran saiu do futebol devido à morte da mãe e a uma depressão.] Passei de jogar com colegas de 16 anos para jogar com colegas de 26, 27, 28 anos. Atualmente, sou uma das líderes do Chelsea, mas quando passei para esse papel, senti que também me perdi um pouco. Pensas: Como posso ajudar esta pessoa? Como posso ajudar aquela pessoa? As tuas prioridades mudam. Porém, depois de alguns anos, percebi que estava apenas a desgastar a minha energia, a preocupar-me constantemente com as pessoas. Isto não permite que dês 100% de ti mesma enquanto jogadora. Portanto, mudei a minha mentalidade. Sim, claro, vou ser uma líder, vou fazer o que for preciso por qualquer pessoa da minha equipa, sempre fui assim. No entanto, também sei que preciso de cuidar de mim mesma.