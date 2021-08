Court de ténis Bunabhainneadar 

No entanto, trata-se de mais do que apenas ténis. "O court é utilizado de formas muito mais diversificadas do que alguma vez tínhamos previsto", afirma Mike. Além de ser um treinador aprovado pela Lawn Tennis Association, é um instrutor de ioga Hatha qualificado. Peggy é uma treinadora pessoal certificada e instrutora de pilates, especializada em ajudar cidadãos de terceira idade com a sua mobilidade. Sempre que possível, cada um dá aulas no seu estúdio ao ar livre com vista para o mar. O ar fresco e a vista épica exercitam a mente e a alma, bem como o corpo. "É um cenário encantador ver um conjunto de tapetes coloridos na paisagem, com muitas pernas a mover-se no ar", refere Peggy.



Os turistas surgem de todas as partes do mundo atraídos pela novidade, mas os habitantes locais surgem de toda a ilha atraídos pelo sentido de comunidade. "Tornou-se uma atração e tanto", afirma Mike. "Ainda assim, quase tem mais significado saber que as pessoas viajam uma hora da outra ponta da ilha para virem fazer uma aula à chuva", acrescenta Peggy.