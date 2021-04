Como obter respostas verdadeiras online, segundo a autora Safiya Noble

A verdade anda à solta. Podemos é não conseguir encontrá-la em 0,03 segundos. De acordo com Safiya Noble, doutorada e professora associada de estudos de informação da UCLA, esse é o tempo que a maioria das pessoas espera atualmente. Neste episódio de "Trained", a autora do livro "Algorithms of Oppression" junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para revelar como os anunciantes nos meios de comunicação e as grandes empresas de tecnologia manipulam os resultados de pesquisa de forma a aumentar as suas receitas e diminuir os nossos níveis de atenção, e como estas alterações afetam a nossa sociedade. Também partilha como alguns tipos de informação não são apresentados na internet e por que motivo é tão importante mantermo-nos a par dos ingredientes que constituem a nossa dieta digital. É muito tentador optarmos pela inteligência artificial em vez da vida real, mas as opiniões de Noble poderão ajudar-nos a fazer algumas alterações simples aos nossos hábitos diários.