As mulheres muçulmanas que exigem ser representadas

Em que medida as crenças que partilham enquanto jovens muçulmanas influenciam a vossa abordagem criativa e os vossos resultados?



Zeinab: O islamismo ensina-nos a ter consideração e empatia, bem como a acolher bem qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entre na mesquita é recebida de braços abertos e a minha família sempre me ensinou a incluir todos. Nos pilares do islamismo, o zakat, um pagamento obrigatório de caridade, é uma forma como o cuidado comunitário está realmente enraizado na nossa fé.



Lamisa: Eu estava a ler um livro sobre a compreensão partilhada que se tem para com pessoas de origens marginalizadas e étnicas, porque elas simplesmente entendem sem explicações. Não tenho de te explicar por que motivo não bebo, por que razão os meus pais querem que eu esteja em casa antes das 21:00, por que motivo não me visto de uma determinada forma. Eu encontrei um verdadeiro conforto no facto de o islamismo proporcionar uma identidade e compreensão partilhadas entre os meus pares que não conseguiria encontrar em nenhum outro lado.



Conheceram-se as três através do Instagram, lançaram primeiro a Muslim Sisterhood como uma conta do Instagram e construíram um grupo considerável de seguidores sem restrições de localização ou idioma. Como é que mantêm o vosso sentido envolvente de irmandade online e amplificam as vozes offline?



Zeinab: As redes sociais têm sido uma ferramenta para encontrarmos o nosso público. O momento decisivo que fez a nossa comunidade online entrar num espaço da "vida real" foi o lançamento da nossa revista [em 2019], em que compareceram mais de 200 pessoas. Foi alucinante – cocktails sem álcool fantásticos, um lugar de oração, incríveis painelistas e DJs muçulmanos.



Lamisa: A razão pela qual temos tanto apoio é por virmos de um espaço tão autêntico. Trata-se literalmente de mulheres muçulmanas que criam imagens para mulheres muçulmanas. O Instagram proporcionou-nos uma plataforma onde podemos olhar para as vidas das pessoas e ver que elas são idênticas a nós, o que nos dá esse sentido de comunidade que vai para além do espaço e da geografia.



Decorridos três anos, em que medida a Muslim Sisterhood desafia atitudes desatualizadas dentro e fora da comunidade muçulmana?



Zeinab: Estamos a desmantelar a representatividade com o nosso trabalho, dando prioridade ao talento de negros, muçulmanos e pessoas de cor. Centramo-nos em quem está por detrás das fotografias e na equipa que está por detrás da sessão fotográfica, e não só em quem está a ser exibido num cartaz, criando novas oportunidades fora do olhar "branco" e das estruturas lineares ou normativas. As coisas floresceram naturalmente, Alhamdulillah. Um momento realmente crucial foi a organização da dança do ventre, workshops de criação de revistas e de fabrico de incenso. Foi incrível incumbir mulheres muçulmanas de organizarem os seus primeiros workshops.



Lamisa: Inicialmente, as nossas imagens identificavam a nossa educação no centro de Londres e recuperámos essa estética. Por isso, fotografávamos em locais como Brick Lane e Brixton, locais que eram polos de comunidade e cultura, mas que tinham caído nas garras da gentrificação. Posávamos dentro de lojas halal, mercados e cash & carry, e os senhores dessas lojas em que entrámos mostraram-se muito favoráveis: "Não se esqueçam de nos identificar no Instagram". No ano passado, quando estávamos a fazer uma sessão fotográfica para uma marca, voltámos a esse cash & carry e tirámos novamente fotografias nesse local. Foi algo de salutar e como que um círculo que se completou.



Zeinab: Fomos convidadas a participar no Islam Channel [do Reino Unido], que a minha mãe e as minhas tias costumam ver. Foi incrível, porque pudemos falar para a nossa comunidade, especialmente os idosos, e promover a solidariedade e a multiplicidade de quem é uma mulher muçulmana e uma pessoa não binária fora dos nossos seguidores do Instagram.