Como encontrar as melhores sapatilhas para usares quando chove

O clima, o terreno e as condições meteorológicas do dia a dia variam consoante a tua localização e nem todas as sapatilhas são ideais para todas as situações. És um corredor de maratona todo-o-terreno, um velocista de pista ou um jogador de futebol? Escolhe sapatilhas de running concebidas especialmente para as tuas necessidades e para o teu típico percurso de corrida.

Sapatilhas de running para estrada

Sapatilhas como as da coleção Nike Shield oferecem proteção contra as intempéries com materiais que repelem a água, tração melhorada e integração de design refletor a 360 graus. A biqueira espaçosa e o amortecimento React generoso proporcionam uma passada estável e fiável durante quilómetros. Personaliza o teu par com um revestimento resistente às intempéries no antepé e estarás a postos para entrar em ação.

Em alternativa, podes optar pelas Nike Air Zoom Pegasus. A espuma React reativa e a unidade Zoom Air no antepé ajudam a manter um rendimento equilibrado. Além disso, a sola exterior Storm-Tread apresenta várias saliências e um canal de água para garantir aderência à estrada sempre que o pé entra em contacto com o solo.

Sapatilhas para running e caminhada em trilhos

Quer se trate de uma caminhada ou de uma corrida desafiante, vais querer optar por umas sapatilhas como as Pegasus Trail, com uma sola intermédia React amortecida que promove uma transição suave. As saliências inspiradas em bicicletas na sola exterior ajudam a proporcionar estabilidade em terrenos instáveis, enquanto a parte superior em GORE-TEX proporciona uma barreira leve para os dias com mais chuva.

Também podes escolher as Nike SFB Field. São botas para o exterior concebidas para enfrentar condições exigentes com materiais resistentes e robustos do calcanhar à biqueira. A pele e a lona resistentes proporcionam um conforto que suporta as intempéries. A sola intermédia em espuma leve inclui uma placa para andar sobre pedras que ajuda a proteger os pés contra pedras e raízes de árvores.

Sapatilhas de sportswear

Mesmo que não estejas a tentar bater o teu recorde pessoal na pista ou no trilho durante uma chuvada, continuas a precisar de algo que te proteja contra as intempéries ao longo do dia. Mantém os pés secos com as Nike Air Force, agora com uma construção em GORE-TEX para maior proteção contra intempéries.