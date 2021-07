Arte e desporto: a treinadora de fitness Shev Robinson e a coreógrafa Tanisha Scott

Tanisha: Ainda não cheguei a algo que as pessoas costumam chamar de beco sem saída. Digo isto apenas porque, para mim, a coreografia, o movimento e a direção criativa não são atividades mecânicas. Nada disto se pode aprender em livros. Tudo tem uma história. Por isso, a primeira coisa que procuro é perceber o que é que aquilo é. Qual é a mensagem que a música está a passar? Quem é a pessoa que a está a passar? Depois, junto as peças todas do puzzle. Se achar que algo não está a fazer sentido, isso significa que algo não é autêntico naquela história. E eu não faço nada que não seja autêntico.



Shev: Como é que consegues manter os teus artistas e dançarinos motivados?



Tanisha: Todos devem sentir-se orgulhosos do trabalho que fizeram e saber que participaram no resultado final. Enquanto líder, a minha função é a de delegar. Tenho de ter a certeza de que a visão faz sentido e de que tenho os intervenientes certos, desde o estilista e os dançarinos até ao médico assistente. Trata-se de um ecossistema de trabalho e tudo se resume ao trabalho de equipa. Na minha opinião, quanto mais capacitas as pessoas e lhes atribuis responsabilidades, mais elas vão querer fazer melhor. É exatamente isso que elas fazem. É assim que eu trabalho.



Shev: Como é que crias uma ligação com os teus alunos, com os outros dançarinos ou mesmo com os clientes?



Tanisha: Não me coloco num pedestal, até porque estou sempre a aprender. Então, certifico-me de que ouço, falo muito, faço bastantes perguntas [no estúdio]. Estou sempre a um canto a dançar com os miúdos e assim. Eu [preciso de participar] no mundo, é aí que a autenticidade aparece. Tenho muito respeito por esta atividade. Respeito a arte em todas as suas formas. E, para além disso, continuo a imaginar e a sonhar.



Shev: Não consegues ver a minha pele arrepiada, mas acredita que foi assim que ficou.