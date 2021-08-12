Arte e desporto: a treinadora de fitness Shev Robinson e a coreógrafa Tanisha Scott

A autoconfiança permite que esta dupla se assuma como líder em termos de dança e fitness
Cultura
A coreógrafa Tanisha Scott e a treinadora de fitness Shev Robinson explicam como acreditar nelas próprias em primeiro lugar lhes permite ajudar os outros a fazer o mesmo.
"Arte e desporto" é uma série que fomenta o debate entre colegas do mundo do desporto e da criatividade de forma a descobrir como estas figuras conquistam vitórias dentro e fora dos respetivos campos.
Tanisha Scott e Shev Robinson focam-se em ajudar pessoas. Tanisha é uma lendária coreógrafa e Shev é uma treinadora de fitness de celebridades com uma extraordinária base de seguidores online. Para ambas, os seus trabalhos baseiam-se em capacitar as pessoas a quererem estar na melhor forma das suas vidas ao nível físico, mental e criativo. Shev descreve o trabalho como "criar uma comunidade de confiança". Cada uma delas já treinou alguns dos maiores artistas da atualidade para icónicas atuações ao vivo, vídeos de música e capas de revistas, assim como atletas comuns. Naturais de Toronto e com raízes jamaicanas, partilham o vínculo de serem duas mulheres na indústria do entretenimento e, por vezes, trabalham mesmo em conjunto para treinarem os seus clientes altamente importantes.
Nesta entrevista do "Arte e desporto", Tanisha e Shev discutem a execução, um princípio multidisciplinar que se aplica a qualquer desporto, e, em termos da orientação dos seus clientes para um fantástico desempenho, de que forma a preparação começa a partir de cada um de nós.
Shev: Vamos então começar. Tanisha, como é que descreves aquilo que fazes?
Tanisha: Bem, eu sou coreógrafa, treinadora de movimentos, o que é muito diferente de coreografia, e também diretora criativa.
Shev: Ou seja, dás às pessoas a confiança necessária para pisarem o palco.
Tanisha: Isso é, provavelmente, uma das coisas mais recompensadoras que já pude fazer. Fala-me do teu trabalho.
Shev: Como uma verdadeira caribenha, tenho três empregos: entusiasta do fitness, empreendedora e treinadora. Treino artistas e preparo-os para digressões, concertos, espetáculos de rua e capas de revistas. Tenho também uma empresa chamada Body by Shev, onde treino pessoas de todas as partes do mundo. O melhor de tudo é que consigo ter impacto em pessoas que nunca conheci e ajudá-las a atingir os seus objetivos.
Tanisha: E sabes que mais? Sempre te vi como alguém bastante altruísta. Eu vejo-o e tenho a certeza disso até porque já trabalhámos juntas. Na tua opinião, esse é o grande motivo para fazeres o que fazes?
Shev: Eu sabia que queria ajudar as pessoas. Queria ser a razão pela qual as pessoas são confiantes. Simplesmente não sabia em que sentido o poderia fazer. Sempre me interessei por fitness. Sempre fui apaixonada e era realmente boa em atletismo. O fitness sempre fez parte de mim. Na minha opinião, estou onde realmente devo estar. Mas diz-me, alguma vez sentiste algum bloqueio em termos de criatividade? Se sim, como o conseguiste ultrapassar?
"Todos devem sentir-se orgulhosos do trabalho que fizeram e saber que participaram no resultado final."
Tanisha
Tanisha: Ainda não cheguei a algo que as pessoas costumam chamar de beco sem saída. Digo isto apenas porque, para mim, a coreografia, o movimento e a direção criativa não são atividades mecânicas. Nada disto se pode aprender em livros. Tudo tem uma história. Por isso, a primeira coisa que procuro é perceber o que é que aquilo é. Qual é a mensagem que a música está a passar? Quem é a pessoa que a está a passar? Depois, junto as peças todas do puzzle. Se achar que algo não está a fazer sentido, isso significa que algo não é autêntico naquela história. E eu não faço nada que não seja autêntico.
Shev: Como é que consegues manter os teus artistas e dançarinos motivados?
Tanisha: Todos devem sentir-se orgulhosos do trabalho que fizeram e saber que participaram no resultado final. Enquanto líder, a minha função é a de delegar. Tenho de ter a certeza de que a visão faz sentido e de que tenho os intervenientes certos, desde o estilista e os dançarinos até ao médico assistente. Trata-se de um ecossistema de trabalho e tudo se resume ao trabalho de equipa. Na minha opinião, quanto mais capacitas as pessoas e lhes atribuis responsabilidades, mais elas vão querer fazer melhor. É exatamente isso que elas fazem. É assim que eu trabalho.
Shev: Como é que crias uma ligação com os teus alunos, com os outros dançarinos ou mesmo com os clientes?
Tanisha: Não me coloco num pedestal, até porque estou sempre a aprender. Então, certifico-me de que ouço, falo muito, faço bastantes perguntas [no estúdio]. Estou sempre a um canto a dançar com os miúdos e assim. Eu [preciso de participar] no mundo, é aí que a autenticidade aparece. Tenho muito respeito por esta atividade. Respeito a arte em todas as suas formas. E, para além disso, continuo a imaginar e a sonhar.
Shev: Não consegues ver a minha pele arrepiada, mas acredita que foi assim que ficou.
"A ideia de ajudar outras pessoas a recuperarem a confiança que perderam motiva-me."
Shev
Tanisha: Como é que o fitness e o bem-estar se manifestam na tua vida diária?
Shev: Eu levo a ideia de ajudar as pessoas a entender a saúde e o bem-estar muito a sério, desde a forma como eu começo o meu dia até à maneira como me alimento e à forma como projeto a minha energia nas pessoas. Não sei viver de outra maneira. Se não for saudável, não posso ajudar outras pessoas. Sinto que as outras pessoas também sentem a minha energia.
Tanisha: Como é que te manténs motivada de forma a manteres a motivação de todos os outros?
Shev: A ideia de ajudar outras pessoas a recuperarem a confiança que perderam motiva-me. Não me importo com a maneira como tal se manifesta. Quer seja por terem ganho alguns quilos ou por terem tido um bebé, quer seja alguém que se sente desconfortável nas suas roupas... Costumo dizer que os meus clientes são a minha família alargada. Nunca fui tão influenciada pelas energias das outras pessoas. É por isso que tenho de criar esse espaço próprio de tranquilidade e de foco, para conseguir transportar isso para os outros.
Tanisha: Aí está o altruísmo. Quais são algumas das coisas que fazes para te encontrares a ti própria antes de começares a trabalhar com um cliente?
Shev: Antes de começar o dia com um cliente, tento lembrar-me do motivo pelo qual me procurou. Qual é a sua história e porque é que precisa de mim? Porque, no fundo, eu forneço um serviço e não me é possível fazê-lo até que eu compreenda a razão pela qual procuraram esse mesmo serviço.
"Antes de começar o dia com um cliente, tento lembrar-me do motivo pelo qual me procurou. Qual é a sua história e porque é que precisa de mim?"
Shev
Tanisha: Como é que equilibras as expetativas de fitness dos teus clientes com a realidade do que será um corpo saudável para aquele caso em especial?
Shev: Na minha opinião, é importante colocar-me ao mesmo nível das minhas clientes e não deixar que estas me coloquem numa espécie de pedestal. Eu sou humana. Eu treino todos os dias porque também tenho objetivos. Não sou apenas uma treinadora que está sempre numa forma perfeita. Aliás, está a decorrer um desafio de 30 dias neste momento no qual também estou a participar. Como o que os outros comem. Treino e cumpro o programa tal como todos os outros.
Tanisha: Claro. E isso é muito semelhante ao que eu também faço, que é fazer com que as pessoas consigam alcançar a melhor versão de si mesmas. Começaste um desafio de 30 dias. Espera, tenho de o dizer corretamente. Tu, Shev, começaste um desafio de 30 dias com 500 outras pessoas.
Shev: 585, na verdade.
Tanisha: É verdade, deixa-me corrigir, 585 pessoas. O que é que este período te ensinou sobre as tuas limitações no que diz respeito a ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos?
Shev: Eu sempre disse que queria ser capaz de treinar um grande número de mulheres em termos de ganho saudável de peso, perda de peso, tonificação e manutenção de massa muscular em qualquer idade e em qualquer nível de condição física ao mesmo tempo. O facto de ter sido capaz de fazer isso mudou a minha perspetiva relativamente às minhas capacidades de orientação e ao que sou capaz de fazer.
Tanisha: E tudo isso ao mesmo tempo. É realmente fantástico.
Texto: Darian Harvin
Vídeo: Travis Wood
Escrito em: novembro de 2020