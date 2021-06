Arte e desporto: Mio Asakawa e Masami Hosono

Mio: Como é que praticas o teu processo criativo para penteados?



Masami: Pratico ao manter-me aberta a novas culturas e ao expandir o meu conhecimento de forma a fazer penteados que se adaptam aos meus clientes. A minha missão não é fazer uma réplica exata da fotografia que o cliente me traz. Gosto de criar um estilo único ao olhar para todas as caraterísticas do cliente. E, para o conseguir, preciso de estar constantemente a praticar. Quando o cliente não tem uma visão clara do penteado que pretende, então considero o tipo de música de que gostam ou o tipo de trabalho que têm. Se eu não tivesse uma base de conhecimento sobre arte e música, não seria capaz de visualizar um estilo para eles, mesmo que eles me mostrassem a sua própria inspiração. Mesmo apenas em termos de rock and roll, existem imensas variantes diferentes. Se o cliente adora o punk New Wave londrino da década de 1970, preciso de ter conhecimento sobre este género específico para fazer o meu trabalho. Estou sempre a descobrir novas formas de arte e de cultura. Quando colaboro com clientes, o que eu quero é que pensem "A Masami entende-me".



Mio: Partilhas ativamente o que acontece na comunidade LGBTQ de Nova Iorque com os teus seguidores do Instagram no Japão. Achas que isto também faz parte da tua prática criativa?



Masami: Sim. Quando vim para Nova Iorque e vi a diversidade da cidade, senti um enorme alívio, quase como se alguém me tivesse salvado. O Japão é conservador e, por vezes, a comunidade LGBTQ japonesa sente muitas dificuldades. Muitas pessoas escondem a sua sexualidade e algumas pessoas mostram preconceitos inconscientes através de comentários discriminatórios. Ao partilhar a minha experiência positiva em Nova Iorque, quero mostrar que não existe nada de errado em pertencer à comunidade LGBTQ.



Já agora, o que fez com que decidisses começar a praticar skateboard? Normalmente, as pessoas pensam em skateboard como uma atividade para rapazes.



Mio: Sempre me interessei pelo skateboard, mas tinha a sensação de que as raparigas não o podiam praticar. No entanto, quando vi algumas raparigas a publicarem vídeos delas próprias a andar de skate no Instagram, enviei-lhes mensagem e elas levaram-me ao parque de skateboard. Já não olho para o skateboard como algo preso a um género, mas ainda espero que a sociedade sinta que este desporto também é para raparigas. É por isso que publico os meus vídeos no Instagram, não apenas de mim, mas também de outras raparigas com quem pratico. Desta forma, as pessoas podem ver que existem muitas mulheres a praticar skateboard. Já passou quase um ano e meio desde que comecei. As raparigas que praticam skateboard têm uma forte ligação e todas acabam por se conhecer.