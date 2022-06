O remador Arshay Cooper descreve como o desporto o ajudou a vencer as adversidades

Tendo passado a sua infância na zona oeste de Chicago, o destino do Arshay Cooper poderia ter sido traçado pela sua proximidade à violência dos gangues. No entanto, quando se inscreveu na primeira equipa de remo de uma escola secundária formada integralmente por pessoas negras a nível nacional, não só alterou a sua trajetória, como ainda liderou a sua equipa à medida que navegava por um desporto historicamente desprovido de diversidade. Agora um chef, autor e ativista de renome, leva o remo até outras comunidades de baixos rendimentos, para que as crianças possam ter oportunidades com vista a um futuro melhor. Neste episódio de Trained, o Arshay juntou-se à anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar de que forma o remo deu à sua equipa as ferramentas de que precisavam para lidar com os traumas de infância. Através de histórias detalhadas sobre as suas experiências enquanto atleta e mentor, mostra-nos que a falta de talento não existe, mas sim a falta de oportunidades. Explica-nos também de que forma as comunidades podem beneficiar da intervenção de todos nós.