Wang Qing é a uma b-girl que se move como uma fada

A Wang Qing é agora um modelo para outras jovens b-girls chinesas, muitas das quais lhe pedem conselhos. A sua principal dica? Dançar como forma de expressão. "Gosto de pensar no breakdance como uma forma de fazer arte a partir da expressão quotidiana", refere. Sendo, como ela própria se descreve, uma "académica tranquila e trabalhadora", explica que o breakdance a ajuda a mostrar o seu vibrante mundo interior. "Agora que penso nisso, talvez eu não fosse muito introvertida quando era criança. Apenas parecia, e o breakdance trouxe-me uma forma de exprimir meu verdadeiro eu", comenta.



Em 2019, a Wang Qing foi convidada a juntar-se ao conhecido grupo de breakdance Green Panda e, até ao momento, venceu 10 batalhas com eles. À medida que consolida a sua posição como uma das maiores breakdancers na China (com a esperança de representar o seu país nas olimpíadas), a sua dança finalmente representa quem ela é. "Há uma importante frase no Livro do Tao que diz: «A água é fluida, suave e flexível. Contudo, a água desgasta a pedra, que é rígida e não é flexível»", comenta. "Basicamente, só porque algo é delicado não significa que seja fraco ou inferior. É um estado especial que pode resistir e superar muitos obstáculos, e esta estratégia tem ajudado muitas b-girls a vencer."