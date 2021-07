Ao Ar Livre: aprofundar a experiência das mulheres no mundo do mergulho

Passa pouco do nascer do sol na Cidade do Koweit, a capital da pequena nação do Koweit ao longo do Golfo Árabe, e a mergulhadora profissional Mariam Al Saif começa o seu dia com meditação. Centra o seu corpo e a sua mente em terra antes de passar o resto do dia debaixo de água. "O mergulho é algo que deve ser lento, deves demorar o teu tempo, inspirar e expirar. Por isso, sinto que tento refletir isso antes do mergulho começar e antes do início do dia", explica a jovem de 27 anos.



Às 09:00, a Mariam, fundadora da empresa de excursões de mergulho MER, está na marina, a dar instruções a um grupo de 20 a 30 aspirantes a mergulhadores sobre as caraterísticas de segurança do barco e a cronologia do mergulho do dia. Devido às restrições da pandemia, neste momento organiza principalmente viagens para mergulhadores locais certificados e amadores. Contudo, trabalhar com iniciantes traz-lhe uma alegria especial e satisfação, afirma. "Para mim, ter as pessoas a mandarem-me mensagens ou a vir às minhas viagens e dizer «Na verdade, sempre tive medo de águas abertas e, agora, quero obter certificação» é a minha motivação", refere.