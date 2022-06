As raízes da família levaram a atleta e modelo Amira Natanne a correr atrás dos seus sonhos

Agora, a Amira está a descobrir os seus próximos passos e como fazer as coisas de forma intencional na sua vida, incluindo a sua relação com o desporto. Embora tenha saudades de integrar equipas desportivas organizadas, o seu treino de movimentos ajuda-a a manter-se de pés assentes na terra. Faz levantamento de pesos em casa, faz caminhadas longas e está prestes a começar um desafio de ioga de 30 dias. Apesar da sua autoproclamada impaciência, está a tentar incorporar a meditação.



Inspirada pelo seu avô, o seu curso universitário explorou a medicina interna e o seu impacto nos corpos marginalizados na intersecção do género e da raça. É apaixonada por inverter as taxas de mortalidade elevadas para as mulheres negras durante o parto e tem estado a pensar em canalizar essa energia através de uma certificação de doula para apoiar as mães antes, durante e depois do parto. É uma área de importância que lhe diz algo. "A minha mãe teve cinco filhos e fez quatro cesarianas", afirma.



A residente de Nova Iorque acredita que a sua curiosidade e a sua perseverança em fazer perguntas e a consequente motivação para partir para a ação remontam facilmente às suas origens. É algo que vem da sua família. "O que aprendi com eles foi a ser uma cuidadora da comunidade", explica. "A minha família cuidou da comunidade."