A altura em que comes pode ser mais importante do que aquilo que comes

Qual é a melhor forma de programar as refeições? Eis o que os especialistas e estudos sugerem:

Pequeno-almoço: "Quando acordares, aguarda uma hora ou duas para comer e procura fazê-lo a uma hora relativamente consistente", indica Panda. Porquê? "Quando acordas, ainda tens níveis elevados da hormona do sono, a melatonina, na corrente sanguínea, o que pode interferir com a produção de insulina, uma hormona de que o teu corpo necessita para decompor e utilizar os hidratos de carbono", explica. Procura ingerir de imediato as calorias necessárias e satisfazer quaisquer desejos de açúcar ao pequeno almoço. Uma investigação publicada na revista "The Journal of Nutrition" descobriu que tornar o pequeno-almoço a refeição principal do dia pode ajudar a manter um IMC (índice de massa corporal) saudável, enquanto outras investigações sugerem que também pode ajudar a melhorar o sono. A lógica: um pequeno-almoço farto pode controlar os desejos durante o dia que afetam não só o teu peso, mas também as hormonas do sono. Além disso, podes experimentar uma resposta mais suave da insulina a alimentos ou bebidas doces, seja um copo de sumo de laranja ou um muffin, do que a que terias se os ingerisses à noite.



Lanches: "Tenta manter um período de pelo menos duas horas entre as refeições e os lanches", aconselha Panda. Sempre que comes, o pâncreas liberta alguma insulina; cerca de 90 minutos mais tarde, os níveis de insulina regressam ao nível inicial. Se comeres com muita frequência, os teus níveis de insulina nunca têm a oportunidade de voltar ao normal, o que pode fazer com que armazenes gordura.



Almoço: "Come quando tiveres fome, o que pode ser perto do final da tarde se tiveres comido um pequeno-almoço farto ou um lanche a meio da manhã. Se não gostas de pequenos-almoços fartos, podes tornar o almoço a refeição principal. Seja como for, deve ser mais abundante do que o jantar", refere Panda. O mesmo estudo concluiu que consumir a maior percentagem das calorias diárias ao almoço se traduzia num benefício semelhante, embora mais reduzido, a fazê-lo ao pequeno-almoço.



Jantar: "Programa-o de forma a que tenha lugar cerca de 10 horas após a tua primeira refeição. Esse período é um pouco mais fácil de cumprir do que o popular esquema de oito horas de alimentação e 16 horas de jejum, e de acordo com a investigação, continua a trazer benefícios ao nível da pressão arterial, do peso e da percentagem de gordura corporal. Mantém o jantar reduzido", refere Panda, "para que o corpo tenha menos trabalho a fazer. Se 10 horas se tornar fácil, podes reduzir o período para oito horas, terminando às 18:00 se tiveres tomado o pequeno-almoço às 10:00.



Obviamente, nem sempre é possível ou desejável encaixar a alimentação num período restrito todos os dias. Por vezes, trabalhar até tarde, uma criança que não dormiu a sesta ou celebrar um aniversário pode interferir, e não há problema. "Temporizar as refeições apenas cinco dias por semana pode trazer benefícios", refere Panda, ainda que qualquer tipo de proatividade em relação à alimentação te coloque num caminho mais saudável. O melhor é que já tens o relógio incorporado, só tens de aprender a regular-te por este.