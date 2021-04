Joga futebol ao mais alto nível nos Alpes suíços  

O nome do estádio foi atribuído em homenagem ao antigo treinador da seleção suíça e do Bayern de Munique, Ottmar Hitzfeld, também conhecido como "Der General", que foi convidado de honra no jogo inaugural do novo campo. Integrado na montanha, o estádio tem um terreno com uma inclinação natural como bancada para os espetadores, oferecendo indiscutivelmente a melhor vista no futebol. "É basicamente um campo sem fim que se mistura com a natureza", afirma Fabian Furrer, antigo jogador do FC Gspon.