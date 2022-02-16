Joga futebol ao mais alto nível nos Alpes suíços  

Alguma vez quiseste jogar futebol ao mais alto nível?
Comunidade
Damos-te as boas vindas ao campo de futebol mais alto da Europa. Quando a bola passa por cima da vedação, está a 1100 metros do abismo.
"Terrenos de jogo" é uma série que destaca os espaços que servem de ponto de união entre comunidades através do desporto.
Em Gspon, não existem estradas. Para chegar a esta pequena aldeia suíça onde não circulam carros e que se situa a 1900 metros de altitude nos Alpes, perto da estância de esqui Zermatt e do emblemático pico do Monte Matterhorn, apanha-se um teleférico vermelho e branco na cidade de Stalden. Nesta aldeia alpina, a vida da comunidade não se centra nas pistas de esqui nem nos trilhos de caminhada, mas sim no campo de futebol: o Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, o estádio de futebol mais alto da Europa.
O Andy Furrer (à esquerda) e o Matteo Abgottspon da equipa de futebol masculina do Gspon deslocam a baliza antes de um jogo.
O FC Gspon, equipa amadora da Swiss Mountain League, joga futebol aqui desde 1974, no único pedaço de terra relativamente plano da aldeia. A relva não nasce a esta altitude e, por isso, o relvado é artificial. Durante o inverno, quando a montanha está coberta por vários metros de neve, o campo faz parte de uma pista de esqui. Chegada a primavera, os próprios jogadores removem com pás a neve da superfície preparada para (quase) todas as intempéries como parte da sua preparação pré-época. Também colocam as balizas.
"Gspon é um lugar insólito e pitoresco para jogar futebol."
Gary Christian
Gspon tem um bar, um hotel com restaurante, uma igreja e algumas dúzias de chalés com telhado em pedra espalhados na ladeira da montanha como se fossem dados lançados por um gigante. O único som que se ouve é o zumbido suave do teleférico, o som dos chocalhos do gado e, se fores a Gspon entre maio e outubro, altura em que a aldeia não está coberta por neve, o inconfundível grito: "Goloooooooo!"
O nome do estádio foi atribuído em homenagem ao antigo treinador da seleção suíça e do Bayern de Munique, Ottmar Hitzfeld, também conhecido como "Der General", que foi convidado de honra no jogo inaugural do novo campo. Integrado na montanha, o estádio tem um terreno com uma inclinação natural como bancada para os espetadores, oferecendo indiscutivelmente a melhor vista no futebol. "É basicamente um campo sem fim que se mistura com a natureza", afirma Fabian Furrer, antigo jogador do FC Gspon.
Em 2009, o que era uma mistura de terra batida e gravilha recebeu uma remodelação completa, com a adição de um bar junto ao campo para as celebrações depois do jogo.
"Sempre que há um jogo, toda a aldeia vem e ajuda."
Beatrix Abgottspon
O David Imboden corre atrás de uma bola que foi chutada para fora do campo.
No entanto, o campo tem os seus aspetos menos positivos: três lados muito íngremes, mais especificamente. Apesar da presença de uma rede alta à volta do perímetro, cerca de cinco bolas por jogo (mais de 1000 nos últimos 40 anos) passam por cima da mesma e caem centenas de metros, acionando uma equipa de busca em elevada altitude depois do apito final. O clube gasta uma fortuna em bolas de futebol.
Não obstante a dificuldade de chegar ao estádio, não faltam equipas que façam o esforço, nem que seja só pelo direito de afirmarem que jogaram futebol "no topo da Europa".
Não há terra plana suficiente para um campo de tamanho normal, por isso, os jogos ocorrem num campo ligeiramente mais pequeno e com regras ligeiramente diferentes: oito jogadores por equipa em vez de 11 e sem foras de jogo, o que resulta num jogo mais frenético e fluido.
A vista através da rede da baliza de dois jogadores com a bola próxima da linha
A verdade é que o futebol apresentado no Mountain Village Euros, o torneio internacional mais famoso de Gspon, não é de qualidade profissional e os jogadores seriam os primeiros a admitir. Isto porque as equipas são constituídas por profissionais de outra espécie: pilotos de helicóptero, instrutores de esqui, talhantes, web designers…
Membros da família Abgottspon apoiam a equipa.
Dos cerca de 500 residentes da aldeia, mais de 100 estão envolvidos no FC Gspon de alguma forma, "pois ou jogam eles ou os filhos, ou conhecem alguém que joga", refere Andy Abgottspon, ex-jogador. "Sempre que há um jogo, toda a aldeia vem e ajuda", acrescenta a sua mãe, Beatrix.
Da esquerda: Treinador Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
Muitos membros das mesmas famílias têm-se juntado ao FC Gspon ao longo dos anos. Num memorável jogo do Mountain Euros entre a Suíça e a Espanha, os anúncios da equipa foram lidos como uma lista de chamada de família: "N.º 1, Abgottspon. N.º 2, Abgottspon. N.º 3, Abgottspon." E depois, para a Espanha: "N.º 1, Rodríguez. N.º 2, Rodríguez. N.º 3, Rodríguez".
O pai da Patricia Furrer (à direita, de amarelo) foi um membro fundador do FC Gspon. Atualmente, a Patricia joga na equipa feminina, fundada em 2008, enquanto os seus dois irmãos fazem parte da equipa masculina principal.
"É basicamente um campo sem fim que se mistura com a natureza."
Fabian Furrer
Embora o nível de futebol aqui praticado possa não ser particularmente memorável, a experiência em si é inesquecível e, para a equipa visitante, é muitas vezes uma experiência de perder o fôlego se os jogadores não estiverem habituados ao clima. O ar é rarefeito a esta altitude, o que dificulta a respiração para os visitantes e dá uma vantagem aos habitantes locais à medida que o jogo progride.
"É mais difícil para os adversários", afirma o Diego Abgottspon, defesa do FC Gspon, que joga aqui há quase 20 anos. "Se estivermos a perder 5–0 ao intervalo, sabemos que podemos recuperar e ganhar. Somos uma equipa extremamente forte em casa."
Texto: Kieran Dahl
Fotografia: Dominic Nahr
Escrito em: setembro de 2020