Joga futebol ao mais alto nível nos Alpes suíços  

O FC Gspon, equipa amadora da Swiss Mountain League, joga futebol aqui desde 1974, no único pedaço de terra relativamente plano da aldeia. A relva não nasce a esta altitude e, por isso, o relvado é artificial. Durante o inverno, quando a montanha está coberta por vários metros de neve, o campo faz parte de uma pista de esqui. Chegada a primavera, os próprios jogadores removem com pás a neve da superfície preparada para (quase) todas as intempéries como parte da sua preparação pré-época. Também colocam as balizas.