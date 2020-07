A forma de libertar a tensão na lombar ou nos isquiotibiais comprovada pela ciência

No entanto, a eficácia da ferramenta de recuperação tem sido difícil de medir. Não há muitas evidências científicas que indiquem exatamente como usar um rolo de espuma para usufruir dos principais benefícios (a variedade de tamanhos e de densidades é um fator que torna a recolha dessas evidências difícil). No entanto, um estudo recente coordenado por Porcari comprovou que existem definitivamente alguns benefícios. Isto aplica-se sobretudo a quem sofre de tensão na zona lombar ou nos isquiotibiais, os músculos na parte posterior das coxas que vão das ancas até aos joelhos. Ambos podem ser afetados quando passamos demasiado tempo sentados ou fazemos demasiados esforços no ginásio. (Imaginamos que te identifiques com um destes hábitos.)



Ao longo do estudo de seis semanas, 20 voluntários do sexo masculino e feminino usaram um rolo de espuma de 14 por 33 cm durante 15 minutos três vezes por semana. Massajaram a lombar, os glúteos, os quadris, as bandas iliotibiais, os isquiotibiais e os gémeos durante 20 segundos cada. Depois, repetiram essa sequência três vezes durante um total de 60 segundos de massagem em cada parte do corpo.



No final das seis semanas, os participantes conseguiam alongar-se mais cinco centímetros num teste de sentar e alcançar (sim, igual ao que fizeste no ginásio) do que antes de começarem a utilizar o rolo de espuma. "Detetámos uma melhoria significativa na flexibilidade da zona lombar e dos isquiotibiais", afirma Porcari.



Os teus isquiotibiais trabalham para estenderes as tuas ancas e fletires os joelhos, ajudando-te a estabilizar o tronco e a pélvis. Quando os isquiotibiais estão tensos, contraem e diminuem, causando uma reação em cadeia de desconforto ou dor. "A tensão nos isquiotibiais empurra a pélvis para baixo atrás, o que coloca tensão adicional sobre os músculos da parte inferior das costas, provocando dores lombares", explica Porcari. Gostarias de correr, fazer agachamentos ou mesmo pegar num saco de compras com esse tipo de tensão na zona posterior? Não me parece.