Além do estilo: Momo Hassan-Odukale está a redefinir a moda nigeriana

Há o mundo da música, que tem a sua própria moda. Depois, há os designers que estão realmente a criar as suas novas coleções. Existe uma grande diferença entre o look do mundo da música e o look que os designers da Nigéria estão a criar. Há uma palavra, "alté", que as pessoas têm usado, que significa alternativa. Sinto que muitas pessoas estão bastante cansadas dessa palavra. Se tens uma certa idade, sais com determinadas pessoas e fazes parte do mundo da música, então és automaticamente descrito como "alté", que podes até não percecionar necessariamente como algo mau.