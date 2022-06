Na sua infância, no Indiana, Michelle queria destacar-se do modesto ambiente do Centro-Oeste que a rodeava. A moda tornou-se o seu foco. "Estava sedenta de estímulo e de inspiração pela moda", recorda. "O acesso era reduzido, o que nos levava a pensar de forma mais criativa."



Atualmente a viver em Nova Iorque, a editora de moda afirma que se inspira constantemente no estilo e na moda dos seus vizinhos do centro da cidade. O seu próprio estilo é extravagante. Os padrões e os estampados sobrepõem-se com camadas de textura e volume, e cada look tem por base as sapatilhas, uma tendência que, reconhece, levou algum tempo a adotar.



Mas as sapatilhas não são apenas uma questão de visual. Michelle afirma que, quando se trata de moda, o que mais valoriza é a funcionalidade. Além disso, é uma atleta ávida e alterna entre o ténis, a corrida e o ciclismo sempre que os seus horários lhe permitem. Aqui, fala-nos do seu percurso de estilo e de que forma o conforto e a cor se tornaram essenciais.