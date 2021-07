Além do Estilo: Lono Brazil III liberta a criatividade através do running

Em comparação com o basquetebol, o running não tem muitos ícones de moda nem influenciadores. Como é que o running influenciou a tua imagem pessoal?

Comecei a correr na faculdade e o running trouxe-me um estilo mais único, provavelmente porque o running nunca teve tanto essa presença na "rua". Não se via músicos ou pessoas ligados à moda com equipamento de running, exceto quando estavam, efetivamente, a correr. Apercebi-me disso e pensei que era boa ideia incluir uma parte desse look nos meus conjuntos do dia a dia. A estética diferente (cortes mais estreitos e calções mais curtos) influenciou definitivamente uma mudança. Comecei a prestar mais atenção ao tamanho e ao ajuste. Podemos ver a influência do running na minha silhueta no geral. Achei que era inovador incorporar parte da herança de running da Nike no meu look do dia a dia, como os casacos de running vintage da Nike, remontando a esse estilo e combinando-o com o meu.