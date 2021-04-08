Além do estilo: Lillian Ahenkan (também conhecida como “@FlexMami”) veste-se para se impressionar a si mesma

Durante toda a escola secundária, usei uniforme. Só tinha de pensar em vestir-me a mim mesma um dia da semana quando ia a uma festa num sábado. Parte de mim estava realmente entusiasmada com a ideia de ser adulta e de começar a vestir-me como queria.



Sair da escola secundária foi uma grande curva de aprendizagem para mim. Comecei a questionar quem eu era e como queria ser vista. Isto manifestou-se quando tinha 20 e poucos anos, altura em que estava realmente preocupada com não usar calças de ganga e uma t-shirt com sapatilhas, pois achava que todos iriam julgar que era preguiçosa. Foi preciso um verdadeiro momento de "me encontrar a mim mesma" para me sentir bem em relação a vestir-me confortavelmente. Noto que, dentro das culturas ocidentais, ser alguém que se arranja e se veste bem está associado a conotações muito específicas, por isso, reparei que é uma espécie de entrave. Acredito que, de certa forma, não me deixa confortável, mas penso que olhar para esses paralelos é sempre muito interessante para mim.