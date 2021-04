Além do estilo: Lillian Ahenkan (também conhecida como “@FlexMami”) veste-se para se impressionar a si mesma

De muitas formas, a autoexpressão pode ser sinónimo de estilo. De que outras formas te expressas para além da forma como te vestes?

Com as minhas palavras! Sou uma grande defensora de conversas importantes, de partilhar as minhas crenças e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Nos últimos anos, também me tornei uma pessoa muito orgulhosa da minha casa, dedicando qualquer momento livre a projetos "faça você mesmo", decorar e investir num espaço que me faz sentir sensacional. Com o meu espaço, faço um esforço consciente para ter peças de mobiliário e decoração que me tragam efetivamente algum tipo de alegria. Estou a afastar-me da mentalidade de criar um espaço com o que é mais barato ou o que se insere na norma. Dou prioridade ao padrão, à cor, a estampados e ao conforto, o que me deixa com um espaço no qual fico entusiasmada por estar e a que anseio voltar.