Além do Estilo: Cyntia e Travis dão espaço às vozes negras e da comunidade latina dos EUA

Nascido em São Cristóvão e criado no Bronx, em Nova Iorque, Travis é conhecido por ser o cofundador do influente website de estilo de vida Street Etiquette, que passou de um blogue de vestuário masculino para uma agência criativa. Cynthia, filha de imigrantes mexicanos, cresceu em Hawaiian Gardens, na Califórnia, antes de se mudar para Nova Iorque para prosseguir uma carreira na reforma do ensino. Ao mesmo tempo que era diretora de operações de uma escola secundária no Bronx, também trabalhava à parte em projetos criativos com amigos. Absorvendo a criatividade e as perspetivas culturais um do outro, a dupla colaborou em projetos relacionados com design de interiores, vestuário, fotografia e vídeo. "Descobrir como utilizar as ferramentas que nos rodeiam para criar é verdadeiramente como vivemos as nossas vidas", refere Travis. "Tens literalmente de acreditar no que estás a fazer ou o sucesso não te vai trazer paz."



Cynthia e Travis, que se casaram no rancho do pai dela em Michoacán, no México, em 2018, procuravam um novo modo de vida quando decidiram mudar de cidade. "Uma das coisas de que realmente gostamos aqui é que nos sentirmos mais à vontade", afirma Cynthia. "A Cidade do México não é um lugar dominado por pessoas brancas, por isso, não existem aquelas microagressões diárias contra ti." Agora, instalados no seu novo lar, os parceiros na vida e na arte também começaram um novo capítulo das suas vidas, tornando-se pais do seu filho, Tenoch. Aqui, falam sobre como, para eles, o estilo é mais do que apenas uma autoexpressão. É uma linguagem para uma ligação comunitária e histórias ancestrais.