Lançadas em 1989, as Air Jordan 4 foram o primeiro lançamento global do franchise e as primeiras sapatilhas da linha a incluir a sua malha bastante moldada de assinatura. Outra caraterística notável das Air Jordan 4 originais era o logótipo Nike Air apresentado no calcanhar, uma homenagem à forma como o próprio Jordan aparecia sempre em campo, desafiando a gravidade. As sapatilhas apareceram no filme de Spike Lee, "Não Dês Bronca", transcendendo o mundo do desporto para criar um impacto significativo na cultura pop para sempre.