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Última atualização: 17 de janeiro de 2023
Leitura de 2 min

Air Jordan 4

Lançamento original (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DA NIKE)
Cor (PRETO/CINZENTO CEMENT)
Preço original (110 USD)
Código do estilo (4363)

Air Jordan 4

Lançamento original (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DA NIKE)
Cor (PRETO/CINZENTO CEMENT)
Preço original (110 USD)
Código do estilo (4363)

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O Jordan faz o seu lançamento

O Michael Jordan encerrou a primeira ronda dos playoffs de 1988-89 com uma das jogadas mais lendárias do jogo: um lançamento antes do apito final que eliminou os Cleveland dos playoffs e que é agora conhecido simplesmente como "O Lançamento".

Diretamente do baú

Lançamento global

Lançadas em 1989, as Air Jordan 4 foram o primeiro lançamento global do franchise e as primeiras sapatilhas da linha a incluir a sua malha bastante moldada de assinatura. Outra caraterística notável das Air Jordan 4 originais era o logótipo Nike Air apresentado no calcanhar, uma homenagem à forma como o próprio Jordan aparecia sempre em campo, desafiando a gravidade. As sapatilhas apareceram no filme de Spike Lee, "Não Dês Bronca", transcendendo o mundo do desporto para criar um impacto significativo na cultura pop para sempre.

Paletas de cores

Data de publicação original: 17 de janeiro de 2023