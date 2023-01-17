Air Jordan 3
Lançamento original (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/CINZENTO CEMENT)
Preço original (100 USD)
Código do estilo (4365)
Air Jordan 3
Lançamento original (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/CINZENTO CEMENT)
Preço original (100 USD)
Código do estilo (4365)
Nasce o Jumpman
Quando o Michael Jordan entrou em campo para o seu terceiro Slam Dunk Contest com as Air Jordan 3, apresentou ao mundo uma imagem inesquecível de altos voos. Com a sua vitória, nasceu o ícone Jumpman.
Diretamente do baú
Uma colaboração emblemática
Lançadas em 1988, as Air Jordan 3 foram o primeiro design de Tinker Hatfield nas suas três décadas de colaboração com o legado Jordan. A partir desta parceria, Tinker criou o agora emblemático estampado de elefante. Até hoje, as AJ3 continuam a ser uma das silhuetas de sapatilhas mais notáveis em todo o mundo.