Air Jordan 15
Lançamento original
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(CINZENTO FLINT/BRANCO)
Preço original
(150 USD)
Código do estilo
(136011-101)
Air Jordan 15
Lançamento original (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (CINZENTO FLINT/BRANCO)
Preço original (150 USD)
Código do estilo (136011-101)
Continuação da saga
Com o Michael Jordan a reformar-se novamente, não havia sinal de que a linha Air Jordan tomasse um rumo semelhante. As Air Jordan 15 deram continuidade ao legado do MJ com uma parte superior em fibra de aramida Kevlar® entrançada, inspirada no caça X-15.
Diretamente do baú
Adequadas para a grandeza ainda hoje
As Jordan 15 foram inspiradas na aeronave tripulada mais rápida do mundo até à data, com um detalhe inconfundível do MJ: a língua saliente que remetia para o próprio Jordan sempre que levantava voo em campo. Embora não as tenha usado em campo, o Jordan combinou as 15 com os fatos profissionais que representavam o seu novo equipamento, tornando-se um símbolo de sofisticação arrojada nos negócios, tal como no basquetebol.