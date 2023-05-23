As Jordan 15 foram inspiradas na aeronave tripulada mais rápida do mundo até à data, com um detalhe inconfundível do MJ: a língua saliente que remetia para o próprio Jordan sempre que levantava voo em campo. Embora não as tenha usado em campo, o Jordan combinou as 15 com os fatos profissionais que representavam o seu novo equipamento, tornando-se um símbolo de sofisticação arrojada nos negócios, tal como no basquetebol.