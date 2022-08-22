A história das Tigerbelles, segundo Chandra Cheesebourg

Podcast Trained: a construção de um legado com a treinadora Cheese
Orientação
Esta equipa de atletismo faz parte da história do desporto. Descobre como a sua antiga integrante Chandra Cheeseborough está a perpetuar as suas tradições.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Apesar de ser um tópico pouco discutido nos dias de hoje, as Tigerbelles, a equipa feminina de atletismo da Universidade Estadual do Tennessee, é um dos clubes desportivos mais bem-sucedidos da história do estado. Durante o reinado do lendário treinador Ed Temple, a equipa historicamente composta apenas por mulheres negras produziu 40 atletas olímpicas que conquistaram 23 medalhas, muitas delas enquanto viviam na época das leis de Jim Crow no sul do país, antes da implementação do Título IX. Entre essas velocistas que quebraram barreiras encontra-se a medalhista de ouro olímpico e diretora do programa de atletismo da TSU Chandra Cheeseborough, ou treinadora Cheese. Neste episódio, juntou-se a Jaclyn Byrer para contar histórias do seu tempo como Tigerbelle e partilhar o impacto que Ed Temple teve na sua vida enquanto atleta e treinadora de sucesso. Também nos contou de que forma está a manter viva a história do clube e partilhou conselhos para outros atletas que desejem deixar uma marca.
"Não é possível treinar a paixão. Têm de a ter. Prefiro mil vezes ter uma pessoa com muita paixão, pois trabalhará mais arduamente do que uma pessoa talentosa."
Chandra Cheeseborough
Antiga Tigerbelle e diretora do programa de atletismo da Universidade Estadual do Tennessee
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.