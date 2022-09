A história das Tigerbelles, segundo Chandra Cheesebourg

Apesar de ser um tópico pouco discutido nos dias de hoje, as Tigerbelles, a equipa feminina de atletismo da Universidade Estadual do Tennessee, é um dos clubes desportivos mais bem-sucedidos da história do estado. Durante o reinado do lendário treinador Ed Temple, a equipa historicamente composta apenas por mulheres negras produziu 40 atletas olímpicas que conquistaram 23 medalhas, muitas delas enquanto viviam na época das leis de Jim Crow no sul do país, antes da implementação do Título IX. Entre essas velocistas que quebraram barreiras encontra-se a medalhista de ouro olímpico e diretora do programa de atletismo da TSU Chandra Cheeseborough, ou treinadora Cheese. Neste episódio, juntou-se a Jaclyn Byrer para contar histórias do seu tempo como Tigerbelle e partilhar o impacto que Ed Temple teve na sua vida enquanto atleta e treinadora de sucesso. Também nos contou de que forma está a manter viva a história do clube e partilhou conselhos para outros atletas que desejem deixar uma marca.