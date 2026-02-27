A futebolista francesa Florine Kouessan e o seu clube, Witch FC

Bruxaria: uma futebolista marca posição no clube mais criativo de Paris
Atletas*
Florine Kouessan está a trabalhar para formar uma equipa, o Witch FC, que reflete o mundo onde vive.
"Retratos" é uma série onde falamos com atletas urbanos de todo o mundo.
Todas as equipas de futebol precisam de jogadores criativos. O Witch FC está cheio deles. O clube parisiense é constituído por artistas femininas e criativas, uma combinação de jogadoras experientes e outras que são novas na modalidade.
Reunimo-nos com a escritora e criativa Florine Kouessan, uma das estrelas do Witch FC, no parque Saint-Paul, em frente à igreja Saint-Paul-Saint-Louis, em Paris, uma construção jesuíta do século XVII no coração do Marais. A Florine falou sobre a sua paixão pela modalidade e como descobriu a sua comunidade numa equipa improvável de criativas que se tornaram jogadoras de futebol.
Como é que te interessaste pelo futebol?
Os meus pais são naturais do Togo, mas eu nasci em Paris. Tenho dois irmãos mais novos, temos todos idades muito próximas, o que nos torna uma família muito unida. Durante a nossa infância, todas as minhas diversões e atividades eram com eles e com as outras crianças do nosso prédio. Quando somos crianças, só precisamos de uma bola e tudo corre bem. Não tinha outras raparigas com quem pudesse conviver, por isso é fácil de adivinhar que me podiam encontrar a jogar futebol ou basquetebol lá em baixo, à saída do prédio, com os meus irmãos e os outros rapazes que viviam no mesmo prédio.
Como é que o futebol feminino está a crescer em França?
Quando era mais nova, o futebol era definitivamente considerado uma atividade de rapazes. Quando queriam que me sentisse excluída, os meus irmãos às vezes até me provocavam a dizer que só queriam jogar com rapazes. No entanto, à medida que os anos foram passando, reparei que as mulheres começavam a fazer por marcar a sua posição no futebol. Desde os níveis profissionais, que estão a captar cada vez mais atenções, ao Campeonato do Mundo Feminino que decorreu em França no verão passado, as mulheres captam cada vez mais atenção nos meios de comunicação. O futebol feminino era subvalorizado ou simplesmente nem se falava dele. Agora, faz sentido ver os jogos na televisão e encontrar referências nas revistas.
Nos últimos dois ou três anos, vi coisas que nunca antes pensei que fossem possíveis. Vejo anúncios sobre futebol feminino e parecem algo natural. Sinto-me fascinada por assistir a esta evolução, motivou-me a procurar uma equipa feminina na qual pudesse jogar regularmente. Embora adorasse jogar, não me imaginava a fazer parte de uma equipa como acabou por acontecer.
Fala-nos sobre o Witch FC.
O Witch FC é constituído por um grupo de mulheres que gostam de desporto, que são apaixonadas e que estão dispostas a contribuir com a sua sensibilidade individual para a equipa. Reunimo-nos em torno do futebol, mas a equipa é definitivamente uma forma de nos fortalecermos umas às outras. Queríamos que o clube tivesse um nome incrível e as bruxas são o derradeiro ícone feminino. Também existem bruxas boas. Tal como as equipas de roller derby, queríamos ter um nome coletivo, já para não falar de um local [específico].
Qual o teu contributo para a equipa?
Posso jogar no meio campo ou à defesa. Gosto de dar o máximo e aumentar o ritmo cardiovascular. Gosto de conseguir correr de uma extremidade à outra e conseguir mudar o destino do jogo. O jogo a meio campo dá-me liberdade para correr, participar no jogo e até mesmo ter um impacto importante se a minha energia estiver suficientemente alta. As minhas colegas de equipa dizem que tenho um bom nível [de energia] e que sou muito empenhada. Isto é tudo o que quero do jogo. Quero que elas saibam que estou a dar tudo e a divertir-me.
"Gosto de conseguir correr de uma extremidade à outra e conseguir mudar o destino do jogo."
Como é jogar com pessoas que pensam da mesma forma?
À medida que os laços da equipa se foram fortalecendo, percebes que todas se preocupam com todos os elementos [tanto na nossa vida, como em campo]. Por exemplo, um dos elementos escreveu o guião com que sempre sonhou, uma de nós é mais voltada para a pintura, eu estou a começar a ter aulas de teatro com uma colega e isto é apenas um pequeno exemplo de como a solidariedade entre as mulheres nos pode ajudar a transformar os nossos sonhos em realidade. Existe uma quantidade incrível de confiança que está associada ao apoio incondicional que sentimos dos nossos amigos.
Texto: Massaër Ndiaye
Fotografia: Manuel Obadia-Wills
Escrito em: outubro de 2020