A futebolista francesa Florine Kouessan e o seu clube, Witch FC

Como é que te interessaste pelo futebol?

Os meus pais são naturais do Togo, mas eu nasci em Paris. Tenho dois irmãos mais novos, temos todos idades muito próximas, o que nos torna uma família muito unida. Durante a nossa infância, todas as minhas diversões e atividades eram com eles e com as outras crianças do nosso prédio. Quando somos crianças, só precisamos de uma bola e tudo corre bem. Não tinha outras raparigas com quem pudesse conviver, por isso é fácil de adivinhar que me podiam encontrar a jogar futebol ou basquetebol lá em baixo, à saída do prédio, com os meus irmãos e os outros rapazes que viviam no mesmo prédio.