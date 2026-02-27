A futebolista francesa Florine Kouessan e o seu clube, Witch FC

Quando era mais nova, o futebol era definitivamente considerado uma atividade de rapazes. Quando queriam que me sentisse excluída, os meus irmãos às vezes até me provocavam a dizer que só queriam jogar com rapazes. No entanto, à medida que os anos foram passando, reparei que as mulheres começavam a fazer por marcar a sua posição no futebol. Desde os níveis profissionais, que estão a captar cada vez mais atenções, ao Campeonato do Mundo Feminino que decorreu em França no verão passado, as mulheres captam cada vez mais atenção nos meios de comunicação. O futebol feminino era subvalorizado ou simplesmente nem se falava dele. Agora, faz sentido ver os jogos na televisão e encontrar referências nas revistas.



Nos últimos dois ou três anos, vi coisas que nunca antes pensei que fossem possíveis. Vejo anúncios sobre futebol feminino e parecem algo natural. Sinto-me fascinada por assistir a esta evolução, motivou-me a procurar uma equipa feminina na qual pudesse jogar regularmente. Embora adorasse jogar, não me imaginava a fazer parte de uma equipa como acabou por acontecer.