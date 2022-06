Como encontrar a autoconfiança, segundo a ex-nadadora de elite Amanda Beard

A Amanda Beard cresceu no centro das atenções. Alcançou o pódio olímpico aos 14 anos de idade, conquistou oito títulos nacionais de natação dos EUA e foi capa de diversas revistas de desporto e lifestyle. Contudo, juntamente com o glamour e a glória, veio um intenso escrutínio dos meios de comunicação que levou a problemas com dismorfia corporal, depressão e lesões autoinfligidas. Neste episódio, a Amanda junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a sua história de amadurecimento enquanto jovem mulher no mundo do desporto profissional. Ela fala sobre determinadas pressões que as atletas sofrem e explica como podem ser extremamente prejudiciais. Tendo encontrado confiança e felicidade na natação desde os seus primórdios, também nos explica de que forma os atletas e os seus sistemas de apoio podem fazer da autovalorização e do bem-estar uma prioridade.