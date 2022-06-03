Como encontrar a autoconfiança, segundo a ex-nadadora de elite Amanda Beard

Podcast Trained: encontra a tua confiança corporal com a Amanda Beard
Orientação
Durante toda a sua carreira profissional na natação, a Amanda Beard duvidou de si própria e sofreu de dismorfia corporal. No entanto, encontrou a sua voz.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A Amanda Beard cresceu no centro das atenções. Alcançou o pódio olímpico aos 14 anos de idade, conquistou oito títulos nacionais de natação dos EUA e foi capa de diversas revistas de desporto e lifestyle. Contudo, juntamente com o glamour e a glória, veio um intenso escrutínio dos meios de comunicação que levou a problemas com dismorfia corporal, depressão e lesões autoinfligidas. Neste episódio, a Amanda junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a sua história de amadurecimento enquanto jovem mulher no mundo do desporto profissional. Ela fala sobre determinadas pressões que as atletas sofrem e explica como podem ser extremamente prejudiciais. Tendo encontrado confiança e felicidade na natação desde os seus primórdios, também nos explica de que forma os atletas e os seus sistemas de apoio podem fazer da autovalorização e do bem-estar uma prioridade.
"Vejo muitas jovens atletas que, quando passam pela puberdade e por essas mudanças, acabam por desistir do desporto por questões de frustração. É algo que nos põe mesmo à prova."
Amanda Beard
Quatro vezes campeã mundial de natação e escritora
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.