A estrela de futebol Alex Morgan partilha as suas melhores dicas de treino

A bicampeã mundial Alex Morgan nunca se deparou com um desafio que não tivesse enfrentado a todo o gás. Em 2019, a seleção nacional de futebol feminino dos EUA quebrou recordes de audiência, recordes de pontos marcados e barreiras profissionais. Conseguiu manter a energia com as grandes mudanças de 2020: deu à luz o seu primeiro bebé e mudou-se para o outro lado do mundo para se juntar ao seu novo clube. Tudo isto no meio de uma pandemia global. Como primeira convidada do podcast "Trained" de 2021, a famosa avançada junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para partilhar de que forma manteve a cabeça no jogo mesmo quando parou de jogar e revelar as suas rotinas diárias de nutrição e treino que nos podem ajudar a manter os objetivos à vista.