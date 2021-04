Como criar uma relação mais saudável com a comida, segundo a dietista Reshaunda Thornton

De acordo com Reshaunda Thornton, nutricionista pouco convencional, a nossa relação com a alimentação é uma relação para a vida toda. A questão é se estamos dispostos a trabalhar para transformar essa relação em algo saudável e sustentável ou se nos contentamos com continuar em discórdia a todas as refeições. Neste episódio do podcast "Trained", a especialista em nutrição e anfitriã do podcast "The Dietitian Against Diets" junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como as relações com a alimentação falham e o que podemos fazer para que voltem ao rumo certo. Ela aprofunda as razões que nos levam a recorrer à alimentação restritiva, por que motivo essa alimentação nunca funciona e como podemos reordenar os nossos pensamentos para nos mimarmos com refeições saudáveis, incluindo pratos recheados de nachos, deixando os julgamentos de lado.