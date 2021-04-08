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Podcast Trained: apaixona-te ainda mais pela alimentação com Reshaunda Thornton

Orientação

A anfitriã do podcast "The Dietitian Against Diets" fala sobre a relação que deves ter com a alimentação para te ajudar a fazer mudanças a longo prazo.

Última atualização: 8 de abril de 2021
Como criar uma relação mais saudável com a comida, segundo a dietista Reshaunda Thornton

"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.

De acordo com Reshaunda Thornton, nutricionista pouco convencional, a nossa relação com a alimentação é uma relação para a vida toda. A questão é se estamos dispostos a trabalhar para transformar essa relação em algo saudável e sustentável ou se nos contentamos com continuar em discórdia a todas as refeições. Neste episódio do podcast "Trained", a especialista em nutrição e anfitriã do podcast "The Dietitian Against Diets" junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como as relações com a alimentação falham e o que podemos fazer para que voltem ao rumo certo. Ela aprofunda as razões que nos levam a recorrer à alimentação restritiva, por que motivo essa alimentação nunca funciona e como podemos reordenar os nossos pensamentos para nos mimarmos com refeições saudáveis, incluindo pratos recheados de nachos, deixando os julgamentos de lado.

Ouvir agora

Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação e sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Ryan para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.

Data de publicação original: 28 de janeiro de 2021