A abordagem à saúde do Nike Trainer Joe Holder

Desde o dia em que Joe Holder entrou em cena, as suas inovadoras estratégias de treino atraíram todos, desde executivos até supermodelos. Contudo, este Nike Trainer não se tornou uma das figuras mais influentes da indústria por ter uma carteira de clientes repleta de estrelas. Fê-lo ao desafiar as regras e ao trabalhar continuamente para tornar o fitness mais acessível e inclusivo. Neste episódio, Joe junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar como a sua famosa filosofia, o sistema Ocho, nos permite apostar no autocuidado para estarmos melhor preparados para ajudar os outros. Diz-nos que fazer parte do "grupo à base de plantas" é tudo menos restritivo e por que razão os exercícios snack podem ajudar o movimento a encaixar na dieta de qualquer pessoa. Também é honesto sobre as suas hesitações no mundo do fitness e estabelece uma mudança de mentalidade simples que nos pode ajudar a atingir os nossos objetivos. Os conceitos de Joe mostram que as barreiras à saúde e ao fitness não são assim tão difíceis de derrubar e que, ao optarmos por nos melhorarmos, podemos inspirar os outros a fazê-lo também.