6 minutos de treino para toda a família

Sessão intensa de seis minutos para toda a família
Orientação
Da Nike Training
Este treino rápido foi concebido para impulsionar a tua mente e estimular a circulação sanguínea.
Este exercício pode ser breve, mas é impressionante. Em menos de dez minutos, irão trabalhar mais do que o corpo. Tu e a tua família irão exercitar a imaginação ao combinarem repetições com exercícios mentais divertidos.
Sessão intensa de seis minutos
Chegou o momento do treino em família! O tema desta semana é "Paciência e perseverança". Por isso, respira fundo algumas vezes e aposta no treino de hoje, que garantidamente irá aquecer-te e cansar-te. Além disso, são apenas seis minutos, pelo que podem participar crianças de todas as idades. Chama a família e vamos treinar.
Treino cerebral
Embora seja sempre bom movermos o corpo, hoje também vamos exercitar a mente. Escolhe uma categoria (por exemplo, alimentos roxos, cereais favoritos, palavras que começam com a letra "u"). Em seguida, a cada repetição, dá a volta à sala e pede a cada membro da família que diga algo pertencente à categoria. Por exemplo, durante os jumping jacks, todos têm de dizer o nome de um atleta famoso. Se alguém tiver uma branca ou repetir uma resposta, terá de repetir o movimento.
Precisas de uma ajudinha para inventar categorias? A resposta está mesmo à tua frente. Pede às crianças que deem asas à imaginação para inventarem algumas opções divertidas.
Treino cerebral
Embora seja sempre bom movermos o corpo, hoje também vamos exercitar a mente. Escolhe uma categoria (por exemplo, alimentos roxos, cereais favoritos, palavras que começam com a letra "u"). Em seguida, a cada repetição, dá a volta à sala e pede a cada membro da família que diga algo pertencente à categoria. Por exemplo, durante os jumping jacks, todos têm de dizer o nome de um atleta famoso. Se alguém tiver uma branca ou repetir uma resposta, terá de repetir o movimento.
Precisas de uma ajudinha para inventar categorias? A resposta está mesmo à tua frente. Pede às crianças que deem asas à imaginação para inventarem algumas opções divertidas.