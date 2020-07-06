6 minutos de treino para toda a família

Embora seja sempre bom movermos o corpo, hoje também vamos exercitar a mente. Escolhe uma categoria (por exemplo, alimentos roxos, cereais favoritos, palavras que começam com a letra "u"). Em seguida, a cada repetição, dá a volta à sala e pede a cada membro da família que diga algo pertencente à categoria. Por exemplo, durante os jumping jacks, todos têm de dizer o nome de um atleta famoso. Se alguém tiver uma branca ou repetir uma resposta, terá de repetir o movimento.



Precisas de uma ajudinha para inventar categorias? A resposta está mesmo à tua frente. Pede às crianças que deem asas à imaginação para inventarem algumas opções divertidas.