Męskie Buty Sportowe Nike Vapormax
Odkryj najnowszą wersję butów Nike VaporMax, które powstały na bazie ponad 30-letniego doświadczenia linii Air Max. Wypróbuj całkowicie odmieniony system amortyzacji VaporMax, który sprawi, że grawitacja straci swoją moc. Niezwykle lekkie i elastyczne męskie buty Nike VaporMax nie mają typowej podeszwy środkowej, dzięki czemu spośród wszystkich dotychczasowych modeli w największym stopniu realizują założenia systemu Air Max. Stopa opiera się wprost na systemie amortyzacji VaporMax i jest odpowiednio przytrzymywana przez konstrukcję Flyknit, co pozwala na pełne wykorzystanie technologii Air. Przeglądaj buty Nike VaporMax dla kobiet, chłopców i dziewcząt, dowiedz się więcej o innowacji VaporMax oraz poznaj całą kolekcję produktów Nike Air Max zawierającą szeroki wybór charakterystycznego obuwia.