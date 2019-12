Trzy proste sposoby na ułożenie własnego treningu HIIT

2. Maksymalna liczba powtórzeń (As Many Rounds As Possible – AMRAP)

W przypadku treningu AMRAP wybierasz kilka ćwiczeń i po kolei powtarzasz je w kółko w określonym czasie – bez odpoczynku (chyba że naprawdę musisz dać sobie chwilę na oddech). Możesz samodzielnie wybrać ćwiczenia, liczbę powtórzeń każdego z nich i całkowity czas treningu. Oto wersja Frosta:

12-minutowy trening obciążeniowy na spalanie kalorii