Jak pokochać bieganie

Podtrzymuj ogień

Ciesz się początkiem każdego biegu

Jest zbyt wcześnie i nie masz ochoty wychodzić z ciepłego łóżka, a może po długim dniu marzysz tylko o tym, by się położyć na kanapie? To tylko wymówki! W końcu najtrudniejszą częścią biegania jest wyjście z domu. „Doceń to, co udało Ci się właśnie zrobić” – mówi trener. „Gdy przebiegniesz pierwsze sto metrów, wszystko idzie łatwiej”.

Zaakceptuj słabsze biegi

Trudna prawda: nie za każdym razem osiągniesz słynną euforię biegacza. Nie ma w tym nic złego. „Jeśli chcesz zmierzyć swoje postępy, nie ma lepszego sposobu niż ukończenie słabego biegu. To dowód Twojej siły fizycznej i psychicznej” – mówi trener.

Zwiększ siłę, wykonując inne ćwiczenia

„Dbanie o swoje zdrowie wymaga pracy” – twierdzi trener. Praca nad mięśniami, które nie są wzmacniane podczas biegu, sprawi, że będziesz biegać dalej i dłużej. Ćwiczenia wzmacniające tułów, biodra i górną część ciała mają kluczowe znaczenie podczas pokonywania długich dystansów. W aplikacji Nike Training Club znajdziesz treningi stworzone specjalnie z myślą o pracy nad siłą, odpowiednim balansem i elastycznością.

Słuchaj swojego ciała

Obfite śniadanie po długim biegu? Proszę bardzo. Chcesz się położyć na podłodze na 10 minut? Nie ma problemu. „Aby mieć motywację do biegania, trzeba czerpać z niego radość” – przypomina trener. „Małe nagrody to element regeneracji”. Pamiętaj również, by docenić to, do czego zdolne jest Twoje ciało.