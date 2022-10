Wyznacz sobie cel, do którego będziesz dążyć z pomocą naszych wyzwań i osiągnięć. Może to być przebiegnięcie 15 kilometrów w tydzień, 100 kilometrów miesięcznie albo dowolny inny cel. Następnie osiągnij go dzięki wsparciu Twoich znajomych i całej społeczności biegaczy. Opcja dostępna już we wrześniu.