Not Here By Luck

W ostatnim filmie z serii opowiadającej o kobietach z różnych części świata jeżdżących na desce wybraliśmy się do Monachium, by spotkać się z Leą Schairer.



Ostatnie kilka lat dało w kość tej niemieckiej skaterce. Przeszła operację po poważnej kontuzji kolana w 2019 roku i już zaczęła wracać do swojej pełnej formy, gdy wprowadzono lockdown

Nadeszło jednak lato, a Lea wróciła na ulicę swojego przybranego miasta, by robić to, co potrafi najlepiej – z wyjątkową śmiałością i w najlepszym stylu.