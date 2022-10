Londyński Tsugaru Shamisen

True To Your Crew:

TSUGARU SHAMISEN Z LONDYNU

„Gdy po raz pierwszy go usłyszałem, byłem zszokowany i poruszony” – Hibiki Ichikawa wspomina swój pierwszy kontakt z Tsugaru Shamisen, tradycyjnym trzystrunowym japońskim instrumentem, który można opisać jako połączenie gitary i małego bębenka.

Hibiki to jedyny zawodowy muzyk w Europie grający na Tsugaru Shamisen. Razem ze swoimi uczniami i uczennicami, Lukiem Burnsem, Luksem Sriranjanem, Juliette Chatenier i Alessandrą Freeston należą do 40-osobowej eklektycznej ekipy z Londynu. Połączyła ich ciekawość oraz zamiłowanie właśnie do Tsugaru Shamisen.

Razem ze stałymi współpracownikami, Akari Mochizuki i Takahiko Kiuchim, znanym jako DJ Takaki, ekipa zrywa z konwencjonalnym podejściem do instrumentów, eksperymentując i przesuwając ich dźwiękowe granice. „Tsugaru Shamisen symbolizuje ewolucję” – mówi Akari, piosenkarka wykonująca pieśni Enka. „Nie chodzi o całkowitą zmianę filozofii tego instrumentu, a o lekką modyfikację”.