Ruch przedniej części buta

Kobe to zawodnik, który na boisku wykonywał dużo szybkich zwrotów, ruchów na boki i kontrakcji, aby zbić z tropu linię obrony. Model Kobe A.D. został niezwykle skrupulatnie zaprojektowany z myślą o koszykarzu, którego grę cechuje gwałtowne przyspieszenie. „W przedniej części buta znajdują się mikroskopijne nacięcia na całej szerokości” – mówi Grosso. „Dzięki nim stopa może się wyginać, a but dopasowuje się do jej ruchów”.